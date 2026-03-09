Limitar precios, supermercado público y nacionalizar Repsol: las disparatadas soluciones de Irene Montero ante la guerra

El conflicto en Oriente Medio ya está afectando directamente a la economía mundial. Esto se ha visto reflejado, principalmente, en las bolsas. Concretamente, este lunes el Ibex 35 iniciaba la sesión con un desplome del 3,17%, por debajo de los 17.000 puntos. Esta misma tendencia la estamos viendo en el resto de bolsas mundiales. Por su parte, este lunes el barril de Brent ha llegado a escalar un 17%. El factor clave al respecto es la inseguridad y los ataques de la Guardia Revolucionaria contra los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del flujo mundial de petróleo.

Naturalmente, esta situación supone también un impacto en la economía doméstica. Lo cierto es que el incremento del precio de referencia del barril está llevando a un encarecimiento de la gasolina. Al mismo tiempo, la factura eléctrica también está subiendo de precio. Con todo, queda la duda de si este contexto generará un repunte de la inflación. Así las cosas, desde la extrema izquierda española ya se habla de soluciones tan disparatadas como limitar precios, crear un supermercado público y nacionalizar Repsol.

‘Soluciones’ ante la guerra

La guerra de Irán impactará directamente sobre los bolsillos de los ciudadanos. Aún queda por comprobarse el grado y la duración del encarecimiento de los combustibles y la electricidad, así como las posibles consecuencias derivadas de ello, pero es evidente que existe el riesgo de que la inflación repunte de nuevo. En este contexto, desde las administraciones públicas deberán buscar diversas fórmulas para aliviar la carga que soportan las familias.

Una de estas posibilidades sería la reducción de algunos impuestos. Sin embargo, dada su obsesión intervencionista, desde la izquierda prefieren aumentar sus cotas de poder y controlar la actividad económica, en lugar de aplicar iniciativas que garanticen la autonomía y la libertad de los agentes económicos. De este modo, la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido abiertamente romper relaciones con EEUU e imponer controles de precios.

Preguntada por las "medidas concretas" que podría implementar el Gobierno para frenar el impacto económico de la guerra de Irán, en una intervención en el programa El Tablero, de Canal Red, Irene Montero ha defendido la imposición de nuevos controles de precios. "Yo creo que se pueden resumir en dos: fuera norteamericanos de territorio español y control de precios para que la gente no pague las invasiones ilegales y las guerras ilegales de Donald Trump", ha aseverado.

Somos el país del no a la guerra y eso se tiene que convertir en una realidad controlando precios y echando a los militares norteamericanos de nuestro territorio 👇 pic.twitter.com/bAadX860dm — Irene Montero (@IreneMontero) March 9, 2026

En este contexto, la exministra de Igualdad ha defendido que "se pueden hacer muchas cosas", subrayando que desde su formación proponen limitar los precios. "Volvamos al tope al gas, volvamos a fijar precios", ha defendido, incidiendo en que "eso quiere decir: tope al precio de los alimentos, tope al precio de la energía, luz y gas, por supuesto el petróleo, y bajar los alquileres por ley". Del mismo modo, Irene Montero ha asegurado que "vamos a crear un supermercado público para que quienes están sacando grandes márgenes de beneficio tengan competencia y vamos a hacer que la gente no pague las consecuencias".

Pero Montero no esconde la inspiración comunista de sus propuestas. Durante su intervención en Canal Red, la exministra de Igualdad ha llegado incluso a proponer nacionalizar grandes empresas, tratando de camuflar su radicalismo haciendo referencia a su propia concepción de la democracia. Concretamente, ha defendido que "si vamos a una guerra energética de largo alcance (...), nacionalicemos Repsol para ser capaces de tener un mecanismo democrático de control de la propia energía que consumimos".

Así las cosas, preguntada por la posibilidad de que Sánchez encuentre en su debilidad parlamentaria un obstáculo para implementar este tipo de medidas, Iero Montero ha sostenido que "si él cree que no tiene mayoría parlamentaria para salir de la OTAN, se puede convocar un referéndum, igual que entramos en la OTAN mediante un referéndum". Así, ha exigido "que se convoque un referéndum para ver si queremos seguir siendo aliados militares de las dos mayores amenazas para la humanidad en este momento y si queremos seguir facilitándole a Donald Trump que haga sus guerras usando nuestro territorio".

Con todo, Irene Montero ha destacado también que "todo el mundo en este país, independientemente de a quién vote y de cómo se constituyan las mayorías parlamentarias, quiere que haya un control de precios, quiere que el precio de las de los huevos no sea dos euros y medio o tres euros, quiere que a nadie le cueste un riñón hacer la compra". Al respecto, ha enfatizado que "eso tiene una inmensa mayoría de apoyo en nuestra sociedad y (..) para eso eres Gobierno también", subrayando que "si no tienes la mayoría parlamentaria, te dejas los dientes hasta encontrarla".