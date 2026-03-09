La guerra de Irán la está ganando Putin

Cuando el presidente norteamericano George H.W. Bush solicitó –y obtuvo– el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de intervenir militarmente en Kuwait, acción de guerra motivada por la invasión de ese país por parte del Irak de Sadam Husein. Estados Unidos necesitó desplazar al teatro de operaciones a 540.000 efectivos. Más de medio millón de uniformados para una guerra que se desarrollaría en una nación bastante más pequeña que la Comunidad Valenciana (un 30% más pequeña). Y en Irán, cuyo territorio equivale al de tres veces Francia, como mínimo, pero como muy mínimo, habría que poner sobre el terreno la misma cantidad, otro medio millón.

Pero es que mover de continente a medio millón de soldados –con su correspondiente equipo– requiere de un esfuerzo logístico que, en el mejor de los casos, tardaría medio año hasta poder consumarse. Eso significa que, como muy pronto, los primeros contingentes podrían pisar suelo iraní hacia el mes de octubre. Lo que también implica que las primeras bolsas negras conteniendo cadáveres de soldados caídos en combate aterrizarían en Estados Unidos hacia noviembre; o sea, justo coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de las elecciones de medio término, esas en las que Trump se arriesga a que los demócratas intenten destituirlo si consiguen la mayoría.

Aunque, claro, Trump también podría acabar con el régimen de los ayatolás únicamente merced a intensos bombardeos aéreos. El único problema de esa alternativa es que nunca, jamás en la historia, un régimen ha podido ser derrocado sólo gracias a bombardeos aéreos. Simplemente, tal cosa no ha pasado. Esto empieza a tener muy mala pinta. Y con Ormuz ya cerrado, procede recordar que Alemania tiene crudo para 50 días (nosotros disponemos de petróleo para tres meses, hasta finales de mayo). El único ganador claro de esta guerra va a ser Vladímir Putin, por cuyo despacho pronto tendrán que empezar a desfilar los emisarios de la Unión Europea para rogar que, por favor, les envíe petróleo. Y para más inri, a través de Ucrania.