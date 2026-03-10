Lección de Portugal a Sánchez: baja el impuesto al diésel para aliviar a los conductores

Desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del petróleo no ha dejado de subir, lo que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina y el diésel en todo el mundo. Esto se debe principalmente al bloqueo del Estrecho de Ormuz, que afecta aproximadamente al 20% de todo el petróleo consumido globalmente, además de alrededor del 20% del gas natural licuado (GNL) mundial.

A pesar de que ha pasado poco más de una semana desde el inicio de la guerra, el precio de los combustibles no ha hecho más que crecer cada día y ya está afectando a los distintos países europeos, como es el caso de España, Francia, Alemania o Portugal. En cuanto a este último país, su gobierno acaba de anunciar recientemente una reducción temporal en los impuestos que afectan al diésel para frenar el impacto del aumento de los precios del combustible.

Reducción temporal del impuesto al diésel

El pasado viernes, el gobierno socialdemócrata portugués anunció esta reducción temporal en el Impuesto sobre los productos derivados del petróleo (ISP) al diésel. Esto podemos leer en el comunicado emitido por el Gobierno de Portugal:

"El Gobierno ha decidido implementar una reducción temporal y extraordinaria en los tipos del Impuesto sobre Productos Petrolíferos y Energéticos (ISP) sobre el gasóleo de carretera en Portugal continental, con el fin de mitigar el impacto de la subida prevista de los precios de los carburantes. Según información obtenida del sector, de no existir esta medida, el precio del diésel de carretera aumentaría 23,4 céntimos por litro a partir del próximo lunes 9 de marzo."

"Ante esta evolución, y en cumplimiento del mecanismo anunciado esta semana por el presidente del Gobierno —que prevé ajustes en el Impuesto sobre el Petróleo y los Productos Energéticos siempre que se produzcan incrementos superiores a 10 céntimos por litro, respecto a los precios de la semana del 2 al 6 de marzo—, se decidió aplicar un descuento extraordinario y temporal de 3,55 céntimos por litro al gasóleo de carretera, lo que, considerando la incidencia del IVA, se traduce en un ahorro real de 4,37 euros por litro", continúa el comunicado.

"La medida se traduce en la devolución a los contribuyentes de la recaudación adicional del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al aumento previsto en los precios de los combustibles, buscando limitar el impacto inmediato en los costos que soportan las familias y las empresas. El Gobierno reafirma su compromiso de supervisar la evolución del mercado energético y ajustar los instrumentos fiscales siempre que sea necesario para proteger el poder adquisitivo y la actividad económica", concluye el comunicado.

Así ahorrarán los conductores portugueses

Esto implica, por ejemplo, que gracias a esta medida un conductor que reposte 50 litros de gasóleo tendrá un ahorro de aproximadamente 2,19 euros, ya que sin la medida el gasto extra por el aumento del diésel habría sido de 23,4 céntimos por litro (unos 11,70 euros en 50 litros), mientras que con la medida aprobada el aumento neto se reduce a unos 19,85 céntimos por litro (aproximadamente 9,93 euros en 50 litros).

Así pues, mientras en Portugal (donde gobierna actualmente el Partido Social Demócrata, liderado por el primer ministro Luís Montenegro) se ha aplicado una reducción temporal del impuesto equivalente al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (el ISP), en España el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha anunciado aún ninguna medida similar para dar un respiro al bolsillo de los consumidores.