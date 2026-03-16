El precio de la gasolina y el diésel en España sigue mostrando cierta inestabilidad, con diferencias notables entre las distintas gasolineras repartidas por el país. A comienzos de año, la gasolina 95 se situaba en torno a 1,47 euros por litro de media en el país. Después del fin de semana, este 16 de marzo, los carburantes mantienen un precio similar al domingo, con un leve aumento respecto al viernes, por lo que continúan siendo un gasto importante para los conductores.

Consultando los datos recopilados por el portal especializado dieselogasolina.com, el precio medio de los combustibles en España se sitúa actualmente en 1,738 euros por litro para la gasolina sin plomo 95 y 1,896 euros por litro para la gasolina sin plomo 98. En el caso del diésel, el gasóleo A ronda los 1,862 euros por litro, mientras que el gasóleo A+ se sitúa en torno a los 1,943 euros por litro.

Diferencias entre provincias

Ese precio del combustible varía según la provincia y la estación de servicio. En algunos territorios las diferencias pueden alcanzar varios céntimos por litro dependiendo de la competencia entre gasolineras o de la ubicación de las estaciones.

En cuanto a la gasolina sin plomo 95, los precios se sitúan entre los 1,754 y los 1,802 euros por litro dependiendo de la provincia analizada. Barcelona registra el precio más alto, mientras que La Coruña presenta el valor más bajo.

En el caso de la gasolina sin plomo 98, Sevilla encabeza la comparativa con 1,935 euros por litro, mientras que La Coruña vuelve a registrar el precio más bajo con 1,89 euros. En el caso del gasóleo A, Valencia registra el precio más elevado con 1,932 euros por litro, mientras que Toledo y Zaragoza presentan el más bajo con 1,886 euros.

Por otro lado, en el gasóleo A+ Valencia marca el mayor precio con 2,004 euros por litro, mientras que Vizcaya registra el menor con 1,951 euros.

Desglose por algunas provincias

Madrid :

Gasolina 95: 1,799 €/l

Gasolina 98: 1,914 €/l

Gasóleo A: 1,904 €/l

Gasóleo A+: 1,966 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Barcelona :

Gasolina 95: 1,802 €/l

Gasolina 98: 1,929 €/l

Gasóleo A: 1,911 €/l

Gasóleo A+: 1,969 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Valencia :

Gasolina 95: 1,789 €/l

Gasolina 98: 1,931 €/l

Gasóleo A: 1,932 €/l

Gasóleo A+: 2,004 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Sevilla :

Gasolina 95: 1,773 €/l

Gasolina 98: 1,935 €/l

Gasóleo A: 1,899 €/l

Gasóleo A+: 1,985 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Zaragoza :

Gasolina 95: 1,792 €/l

Gasolina 98: 1,933 €/l

Gasóleo A: 1,886 €/l

Gasóleo A+: 1,976 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Toledo :

Gasolina 95: 1,794 €/l

Gasolina 98: 1,934 €/l

Gasóleo A: 1,886 €/l

Gasóleo A+: 1,957 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Murcia :

Gasolina 95: 1,776 €/l

Gasolina 98: 1,904 €/l

Gasóleo A: 1,922 €/l

Gasóleo A+: 1,986 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Vizcaya :

Gasolina 95: 1,776 €/l

Gasolina 98: 1,905 €/l

Gasóleo A: 1,945 €/l

Gasóleo A+: 1,951 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: Guadalajara :

Gasolina 95: 1,785 €/l

Gasolina 98: 1,926 €/l

Gasóleo A: 1,921 €/l

Gasóleo A+: 1,979 €/l

: Gasolina 95: Gasolina 98: Gasóleo A: Gasóleo A+: La Coruña:

Gasolina 95: 1,754 €/l

Gasolina 98: 1,89 €/l

Gasóleo A: 1,899 €/l

Gasóleo A+: 1,952 €/l

Las fluctuaciones en el precio de los carburantes se producen en un contexto de tensiones internacionales que afectan al mercado energético debido a la inestabilidad en Oriente Próximo y las restricciones de tráfico en el Estrecho de Ormuz.