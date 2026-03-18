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Los alimentos que más han subido de precio en el último año

Los alimentos registraron una tasa anual del 3,2%, dos décimas superior a la de enero, según la comparativa del IPC de febrero publicada por el INE.

Ave
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Ave

La carne de pollo se ha encarecido un 3,8% con respecto a febrero de 2025.

Otras carnes
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Otras carnes

Las proteínas de origen animal están subiendo de precio. En concreto, la categoría "otras carnes" (conejo, venado, jabalí, equino...) se ha encarecido un 4,8% en el último año.

Frutos secos
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Frutos secos

Los frutos secos y las frutas en conserva han subido de precio un 4,9% con respecto a febrero de 2025.

Pescado fresco
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Pescado fresco

Siguiendo la tendencia del resto de proteínas animales, el pescado fresco y el congelado se han encarecido un 5,5% en el último año.

Fruta fresca
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Fruta fresca

Las frutas frescas es uno de los productos que más se ha encarecido en el último mes y acumula un 6,2% de subida con respecto al año pasado.

Café y cacao
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Café y cacao

El INE agrupa en una misma categoría el café y el cacao, dos productos que alcanzaron precios récord en 2025. Ahora mismo son un 7,5% más caros que en febrero del año pasado.

Legumbres y hortalizas
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Legumbres y hortalizas

El grupo de las legumbres y hortalizas, esencial en la alimentación de los hogares españoles, acumula un 8,4% de subida en el último año.

Carne ovino
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Carne ovino

El cordero mantiene su ascenso imparable y ya acumula un 8,5% de subida en el último año.

Carne de vacuno
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Carne de vacuno

No podía ser una excepción a la tendencia de las proteínas animales. El precio de la carne de vacuno ha subido un 15% en el último año.

Huevos
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Huevos

Los huevos siguen liderando la inflación de los productos alimentarios en la comparativa anual del IPC de febrero, con un incremento del 30,1% respecto al mismo mes del año anterior.

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