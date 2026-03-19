¿Seguirá Escribano en la presidencia? EM&E renuncia a integrarse en Indra y la compañía se desploma un 12%

El terremoto en Indra continúa. EM&E Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha renunciado formalmente a la operación de integración con Indra después de que Moncloa haya pedido, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cabeza de Ángel Escribano.

Esta decisión se ha producido después de que el máximo órgano de gobierno de Indra, reunido de urgencia esta tarde, haya recibido un escrito remitido por EM&E en el que se comunica lo siguiente: "A la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, por lo que EM&E se retira de la operación".

Como ya publicamos en Libre Mercado, a principios de febrero, Ángel Escribano fue citado de urgencia a Moncloa y allí se le habría solicitado la renuncia como presidente de Indra. ¿La razón principal? La polémica por la fusión de Indra con la empresa familiar de Escribano, EM&E, debido al posible "conflicto de intereses" existente.

¿Escribano seguirá de presidente?

Ahora, la duda está en que, si la operación se suspende, supone que aumentan las posibilidades de Escribano de continuar como presidente de Indra. Sin embargo, con un 28% de Indra, lo que quería la SEPI es que Escribano se marchara sin perjudicar la adquisición de EM&E. Por otro lado, Escribano tiene el 14,3% de Indra, lo que le otorga un importante poder en el consejo.

Según el texto de la misiva, al que tuvo acceso Europa Press, la empresa de la familia Escribano ha adoptado esta decisión para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a Indra. "Desde EM&E, primer accionista privado de Indra, subrayamos que esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a Indra. En este sentido, consideramos que frenar en este momento es la mejor forma de salvaguardar el proyecto de crecimiento de la compañía, un proyecto estratégico liderado por su presidente, Ángel Escribano, para reforzar el posicionamiento de la cotizada tanto a nivel nacional como internacional", indica el texto.

En el comunicado, la empresa de los Escribano explica que ha decidido frenar en el proceso de integración con Indra en un "momento clave" para el desarrollo de la compañía tecnológica. "Esta decisión responde a la voluntad de preservar los intereses de la cotizada por encima de la propia operación y proteger su ambicioso proyecto de crecimiento en el sector de la defensa", subraya. EM&E insiste en que "preferimos esperar a un contexto más favorable que permita retomar el proceso con plenas garantías", añade.

Indra cae más de un 12%

La renuncia de la operación está pasando factura a los títulos de Indra, que se desplomaban un 12,28% al cierre, hasta marcar un precio de 50 euros. Mientras tanto, el Ibex 35 ha finalizado la sesión con un descenso del 2,27%, hasta situarse en los 16.905,90 puntos.