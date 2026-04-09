El récord de la vergüenza: más de 2,5 millones de personas dependen del IMV para vivir

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este jueves los datos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) correspondientes al mes de marzo, en los que se ha vuelto a registrar un récord tanto de prestaciones como de beneficiarios. Según este documento, más de 2,53 millones de personas en España se beneficiaron del IMV en marzo, frente a los 2,47 millones del mes anterior. En este artículo te contamos todos los detalles más actualizados sobre el IMV.

Como hemos mencionado, los datos del mes de marzo muestran un nuevo incremento en el número de personas que se benefician del Ingreso Mínimo Vital. En concreto, 2.532.284 personas se beneficiaron gracias a un total de 829.399 prestaciones concedidas. Se superan así por primera vez los 2,5 millones de beneficiarios, ya que en febrero esta cifra alcanzó las 2.477.021 personas con 810.928 prestaciones concedidas.

Es decir, en solo un mes se ha producido un aumento de 55.263 beneficiarios. Si tenemos en cuenta todo el periodo desde que el IMV se aplica en nuestro país, un total de 3.546.408 personas se han beneficiado ya de esta prestación, tal y como muestra la propia Seguridad Social en este documento.

Más de 3,5 millones de beneficiarios desde su aprobación

De esta forma, también crece el importe de la nómina mensual del Ingreso Mínimo Vital. Mientras que en febrero el coste del IMV fue de 472,2 millones de euros, en marzo ha ascendido a 495,5 millones de euros. Se rozan así los 500 millones de euros de gasto en esta prestación, para la que no se requiere haber cotizado ni aportado previamente. Es previsible que en abril se superen por primera vez los 500 millones de nómina, según la evolución más reciente.

Si comparamos el importe de la nómina mensual del IMV de marzo de 2026 con el de marzo de 2025, vemos que esta cifra ha aumentado en más de 90 millones de euros, al pasar de 402 millones de euros en marzo de 2025 a 495,5 millones de euros en marzo de 2026.

Casi 20.000 millones de coste total

La última actualización de la Seguridad Social sobre el IMV también revela otros datos relevantes, como que la cuantía media mensual por hogar fue de 543,14 euros. En suma, y desde que esta prestación se empezó a otorgar en junio de 2020, el Ingreso Mínimo Vital ha acumulado un coste total de 19.833 millones de euros, una cifra que el próximo mes superará ya los 20.000 millones de euros.

En cuanto a la nacionalidad de los titulares de la prestación, 683.932 de los 829.399 titulares totales tenían nacionalidad española, mientras que 145.188 tenían nacionalidad extranjera. Es decir, el 82,46% de los titulares eran de nacionalidad española y el 17,53% eran de nacionalidad extranjera.

En conclusión, el número de personas que se benefician del Ingreso Mínimo Vital no deja de crecer en nuestro país, al mismo tiempo que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa presumiendo de un gran momento económico. La realidad, sin embargo, muestra que cada vez hay más gente que vive de este subsidio.