Ikea y Chupa Chups se alían para crear un Chupa Chups con sabor a albóndiga

Ikea ha decidido convertir en realidad una idea que, hasta ahora, parecía más propia de una broma que de una campaña comercial. La multinacional sueca, a través de Ingka Group, se ha aliado con la firma española Chupa Chups para lanzar una piruleta con sabor a albóndiga sueca.

La iniciativa se traducirá en una edición limitada que se distribuirá gratuitamente. Según han informado ambas compañías, se repartirán un millón de unidades durante el próximo mes de junio en cientos de establecimientos de todo el mundo, incluidas las tiendas de España.

Colaboración inédita

El producto nace de la colaboración entre Chupa Chups y el principal operador de tiendas de Ikea, con la intención de trasladar a un formato dulce uno de los sabores más reconocibles de la cadena sueca.

Tal y como recoge Ikea en un comunicado, "Chupa Chups ha estado trabajando minuciosamente para crear un dulce divertido inspirado en los sabores y la esencia de la icónica albóndiga sueca y su acompañamiento de arándano rojo".

En esa misma línea, Javier Quiñones, director comercial de Ingka Group, explica —según el citado comunicado de la compañía— el planteamiento de la iniciativa: "Junto con Chupa Chups, ahora damos vida a esta idea con un toque lúdico. Es una forma divertida de celebrar nuestra pasión por la comida y de demostrar que incluso una simple broma puede convertirse en algo real, sorprendiendo a la gente de maneras inesperadas".

Por su parte, Martin Hofling, gerente global de marketing de Chupa Chups, señala también en declaraciones difundidas por la compañía que "en Chupa Chups, siempre buscamos nuevas maneras de sorprender y deleitar a la gente. Esta piruleta de edición limitada es nuestro divertido homenaje a un sabor que la gente de todo el mundo asocia con IKEA".