De las librerías que (no) cierran a los libros que (sí) se leen: los mitos del sector editorial

El mundo del libro esconde muchos elementos que suscitan interés, como la cantidad de dinero que gana un escritor, cuál es el precio de edición o la duda que todos tenemos sobre si en España se lee mucho o poco, o si los jóvenes ya no le dedican ninguna parte de su tiempo a la lectura. Y es que el sector editorial genera distintos mitos y, cuando alguien se pone a desmontar unos con otros, el resultado sorprende.

Por eso, esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, contamos con Roger Domingo, director editorial de Deusto, Alienta y Gestión 2000, para hablar de la economía del libro desde dentro.

Roger Domingo desmonta el titular que más ruido ha hecho últimamente: que la mitad de los libros publicados en España no venden ni un ejemplar. Una afirmación que parte de una mala interpretación de los datos y que, como explica, choca frontalmente con el sentido común. En España se piden cada año unos 90.000 ISBN, pero lo que entendemos por libros —los que se encuentran en una librería— son unos 25.000. ¿Son demasiados? Es una pregunta legítima, pero tiene un sentido. Aun así, los índices de lectura siguen por debajo de la media europea. Pero la razón es sencilla: publicar es apostar. Ningún editor sabe de antemano qué libro se va a disparar las ventas o se convertirá en un éxito comercial, y por eso se publica más de lo que el mercado puede absorber, con la esperanza de que unos pocos títulos financien al resto.

El escandallo de un libro tipo es otra de las revelaciones más interesantes. De cada 10 euros que paga el lector, 3,5 van al librero, 1,5 al distribuidor, una figura en apariencia invisible pero imprescindible; 3 a los costes de producción y solo 1 euro queda para el editor. El mismo euro, exactamente, que cobra el autor en royalties. Con una diferencia crucial: el editor asume todo el riesgo financiero. Si el libro no se vende, el autor habrá perdido su tiempo; el editor, su dinero.

Los mitos del sector editorial

¿Y cómo vive entonces un escritor de ensayo en España? En gran medida, no de los royalties. El libro funciona como plataforma: abre puertas a conferencias, incrementa el caché del autor como consultor o experto y construye una marca personal que se puede monetizar de formas que el propio autor muchas veces no anticipa hasta que el libro ya está publicado.

En este episodio también se repasan otros mitos del sector. Uno de ellos es la tendencia a pensar que las librerías no están cerrando, pero su facturación ha crecido un 35% entre 2019 y 2025 y representan el 42% del mercado. El libro físico, además, resiste frente al digital, que lleva años estancado en torno al 10% en España, por razones que van desde la experiencia lectora hasta su condición de objeto de regalo. Y los jóvenes sí que leen: el segmento que más ha crecido desde la pandemia es el de los jóvenes adultos de 18 a 25 años.

Ahora bien, el auge de las herramientas de IA plantea una pregunta muy relevante: ¿puede la inteligencia artificial escribir libros? La respuesta es matizada y apunta al género de divulgación, pues ya no tiene mucho sentido editar libros de este tipo, pero estas herramientas no podrán replicar el punto de vista personal de ciertos autores cuyo interés es su visión del mundo. No obstante, la inteligencia artificial ofrece la posibilidad de aumentar la creatividad de un autor cuando la usa con inteligencia.

Te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía Para Quedarte Sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.