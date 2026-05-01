Hace una semana contábamos en Libre Mercado el linchamiento al que fue sometido en el programa de La Sexta Xplica un joven del PP que había demostrado cómo todas las rentas que hoy pagan el IRPF abonan más en términos reales (ajustados a la inflación) que en 2019. La intervención del miembro de Nuevas Generaciones provocó las burlas y acusaciones de toda la bancada contraria, compuesta por personajes como Afra Blanco, Alberto Sotillos o Julen Bollain.

Durante la semana, la cuenta de X del programa anunció que se volvería a debatir sobre si España es o no un "infierno fiscal". El debate tuvo lugar este sábado pasado y ocurrió exactamente lo que casi todo el mundo esperaba. En lugar de que la cadena y sus tertulianos reconocieran sus errores y pidieran disculpas al joven por haberle descalificado, se reafirmaron en su relato con tal de no admitir la realidad.

Por ejemplo, esto fue lo que dijo el sociólogo Alberto Sotillos, quien el fin de semana anterior acusó a Jon Echeverría de inventarse los datos.

Al menos, que esté la explicación sin cortar, como algunos están haciendo… (supongo que para el mismo motivo de tratar de confundir) Usar un dato extremo no sirve para explicar la realidad general. Y así lo explicamos en @laSextaXplica pic.twitter.com/0zool4C8Uh — Alberto Sotillos (@AlbertoSotillos) April 26, 2026

Como vemos, Sotillos reconoció que los datos son ciertos, pero afirmó que Echeverría "usó esos datos con el fin político de confundir a la gente y no coló". Según el tertuliano, Jon "quería hacer ver que España es un infierno fiscal en base a una anomalía, en un dato que era una exageración, que no es ni media, ni moda ni mediana".

Sin embargo, la realidad es que todos los contribuyentes que hoy pagan el IRPF abonan más en términos reales que en 2019. Ahí no cabe coger un caso excepcional para generalizarlo al conjunto de la población, ya que se está afirmando explícitamente que todos pagan más.

Desde el programa de La Sexta también llevaron a Carlos Cruzado, quien fuera presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), para que diera su opinión sobre si España es o no un infierno fiscal.

Esto dijo el expresidente de Gestha:

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, responde a .@Jon_Echeverria_

¡El debate definitivo sobre los impuestos, en @laSextaXplica!#XplicaPrioridad pic.twitter.com/M01WTPX7rm — laSexta Xplica (@laSextaXplica) April 25, 2026

"Antes de entrar en la exactitud de las cifras, lo que quiero decir es algo, y es que no deberíamos banalizar el lenguaje. Cuando hablamos de infierno fiscal, de impuestazo, de que te quita el Gobierno, esto no deberíamos decirlo a nadie, y menos los responsables políticos, porque esto es lo que crea desafección en la ciudadanía. Los impuestos son la columna vertebral de la democracia, y es legítimo el discutirlos, el debatirlos, el tener ideas distintas sobre los impuestos. Lo que yo entiendo que no es legítimo es deslegitimarlos de esa manera, y menos por parte de un responsable político. Dicho esto, tengo que decir que para nosotros, que hemos hecho ese cálculo que tú hacías, es incorrecto. O sea, no es que sea ambiguo, es que es incorrecto."

La realidad es que Cruzado no explicó de dónde salían sus datos ni detalló el proceso por el que, al usarlos, llegaba a un determinado resultado. Simplemente se dedicó a aleccionar sobre lo importante que es pagar impuestos. En este sentido, resulta interesante leer lo que dijo el inspector de Hacienda y economista Francisco de la Torre en su cuenta de X:

Algunos hechos:

1- Carlos Cruzado no es el presidente de Gestha.

2- Carlos Cruzado no ha trabajado NUNCA en la Agencia Tributaria. Es técnico de la Intervención.

3- Los cálculos que hizo @Jongonzlz tienen dos fuentes: la legislación fiscal del Estado y el INE (para el cálculo del… https://t.co/PoE0XedVcQ — Francisco d la Torre (@frdelatorre) April 26, 2026

Así pues, tenemos a un inspector de Hacienda y economista de reconocido prestigio que corrobora la exactitud de los datos elaborados por el ingeniero industrial Jon González, quien, como ya explicamos aquí, ha realizado estos cálculos a partir de fuentes oficiales de la Seguridad Social, Hacienda y el INE.

Por otro lado, y ya en redes sociales, un diputado del PSOE y hasta un ministro del Gobierno no perdieron la ocasión para quedar en evidencia al criticar la veracidad de estos datos. En primer lugar, el diputado socialista Guillermo Hita compartió la intervención de Carlos Cruzado como si fuera la prueba definitiva de que los datos mostrados son falsos, cuando la realidad es que Cruzado no desmontó nada.

Carlos Cruzado, del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) confirma lo que muchos decíamos: los datos del "influencer" del PP son una tremenda inventada.

Lo que sorprende es éste se permite incluso desmentir a los Técnicos de Hacienda. pic.twitter.com/3pL1hw8dN4 — Guillermo Hita Téllez (@GuillermoHita) April 26, 2026

Aunque lo peor no fue esto, sino que el diputado del PSOE en el Congreso de los Diputados le preguntara a "Grok" (la IA de X) si los datos eran reales o no. Aquí lo podemos ver:

Dime @Grok, ¿es verdad que alguien que gana 18.000€ al año paga a hacienda en España el triple ahora que en 2018? — Guillermo Hita Téllez (@GuillermoHita) April 26, 2026

Sin contar con que le pregunta a Grok como si estuviera consultando directamente a Dios (como si la IA no cometiera fallos de forma reiterada y fuera capaz de decir una cosa y la contraria en cuestión de segundos), la pregunta no podía estar peor formulada. Para empezar, la comparativa que hace Jon González es con 2019, no con 2018. Y, en segundo lugar, le está pidiendo a la IA que compare un salario de 18.000 euros en 2018 con un salario de 18.000 euros en 2026, sin tener en cuenta la inflación. De ahí que la respuesta de Grok sea precisamente esta:

No, no es verdad. Los tramos estatales del IRPF para rentas de 18.000 € brutos son prácticamente iguales desde 2018 (19 % hasta 12.450 € y 24 % hasta 20.200 €). Además, las deducciones por rendimientos del trabajo y las recientes ampliaciones para rentas bajas (como la… — Grok (@grok) April 26, 2026

El ridículo del diputado del PSOE por Madrid fue acompañado por el del ministro Óscar Puente, que compartió una captura de pantalla con la respuesta de Grok en su cuenta de X:

Grok cuando le preguntan si un asalariado que cobra 18.000 € año paga hoy el triple a Hacienda que en 2018 como dice la derecha. Sin la mentira no son nada. pic.twitter.com/82oHofxgWd — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 26, 2026

"Sin la mentira no son nada", termina diciendo Puente mientras sostiene una mentira gigantesca.

Si algo ha quedado claro este fin de semana, una vez más, es que a la izquierda mediática y política no le importa mentir de forma deliberada y sin el menor pudor. Lo hacen incluso de la manera más burda y ridícula, como en el caso de Óscar Puente, porque su objetivo final es permanecer en el poder, aunque para ello tengan que mentir.