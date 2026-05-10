¿Quiénes son los caseros de España? El dato que desmonta a la izquierda

Cuando se habla del mercado de la vivienda en alquiler observamos que desde la izquierda mediática y política se quiere imponer la narrativa de que este mercado está compuesto fundamentalmente por "grandes tenedores" de vivienda y que los pequeños propietarios son sólo una pequeña minoría, para así poder justificar después el aumento de impuestos a estos propietarios, el control de precios o incluso la expropiación de vivienda, como proponen algunos políticos.

Gracias al trabajo de un economista de Esade, como es Ángel Martínez, podemos conocer cómo está realmente compuesto el mercado de vivienda en alquiler según las propiedades en alquiler que tiene cada hogar, en base a datos procedentes del Panel de Hogares del Instituto de Estudios Fiscales del año 2023.

En este post, que forma parte de una serie de tuits donde Ángel Martínez desmonta un informe manipulador del CSIC (del que hablamos aquí) sobre la vivienda, podemos ver dicha distribución:

Bien, empecemos por desagregar su resultado principal. Dentro del 52,8% de viviendas en manos de hogares caseros con más de una vivienda en alquiler, esta es la distribución. Dejo a cada cual la consideración de si la agrupación en 1 vs 2 o más ha sido lo más acertado. pic.twitter.com/1AOeY5Sabi — Ángel Martínez (@amjorge15) May 7, 2026

Como se puede ver en el gráfico, el 47,17% de las viviendas alquiladas está en manos de hogares que sólo tienen una vivienda en alquiler; el 21,97% del total pertenece a hogares con dos viviendas alquiladas; el 10,77% a hogares con tres viviendas alquiladas; y el 6,38% a hogares con cuatro viviendas en alquiler. Sólo el 3,64% del total de viviendas en alquiler en España pertenece a hogares con 10 o más viviendas alquiladas. Es decir, el 79,9% de todas las viviendas alquiladas pertenece a hogares con tres o menos viviendas en alquiler.

El 80% de las viviendas alquiladas pertenecen a pequeños propietarios

De esta forma, estos datos evidencian que el mercado de vivienda en alquiler en nuestro país no está copado ni por grandes tenedores, ni por fondos de inversión, ni por bancos que acaparan decenas o cientos de viviendas para especular, sino que está compuesto fundamentalmente por pequeños propietarios que alquilan las viviendas en las que no residen.

Lo que también pone de manifiesto este análisis es el intento de manipulación del informe del CSIC (del que hablamos antes) al presentar los mismos datos agrupando en una misma categoría a todos los hogares que tenían dos o más viviendas en alquiler. De esta forma, metían en el mismo saco a quienes sólo tienen dos viviendas con aquellos que tienen diez o más. Como hemos visto, esta agrupación carece completamente de sentido, más allá del evidente ánimo de manipular al lector. Así es como presentaba los mismos datos el CSIC:

Al leer en varias partes del informe "pequeño casero" "caseros particulares" o "caseros con un solo inmueble en arrendamiento", sumado a mi idea original de como habían usado los datos, siempre pensé que el casero, individualmente, era el objeto de análisis, pero al parecer no.… pic.twitter.com/vel7OQrvvt — Ángel Martínez (@amjorge15) May 7, 2026

Si algo ha quedado claro es que el mercado de la vivienda está compuesto fundamentalmente de pequeños propietarios, no por grandes tenedores ni "fondos buitre". Esto debería servir para dejar de prestar atención a cuánta vivienda hay y poner el foco en cuánta vivienda debería construirse.