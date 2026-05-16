No solo es el paro: la comparativa laboral de España que desmonta la versión de Sánchez

Si hay algo de lo que lleva presumiendo el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas en materia de empleo es de haber alcanzado la cifra de "22 millones de afiliados", algo que ya contamos en este artículo que era falso.

Sin embargo, esta manipulación sobre los datos de empleo sirve para traer a colación un tema del que no se habla tanto, y es que España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde la tasa de empleo es menor. En la siguiente tabla lo podemos comprobar:

Como se puede observar en la tabla de arriba, España ocupa el cuarto puesto empezando por el final (sobre un total de 36 países), donde sólo trabajó el 52,1% de la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años) en el año 2025. Sólo hay tres países que salen peor parados que España: Turquía, Grecia e Italia. Nuestro país estaría alejado de la media de la OCDE, donde el 62,8% de la población en edad de trabajar estuvo empleada. Países vecinos como Portugal (54,9%) o Francia (52,4%) también obtuvieron un mejor resultado que España.

Hay que recordar también que, tanto para España como para el resto de los países de la OCDE, la tasa de empleo se calcula sobre la población de 15 años o más (como explica la OCDE aquí). Por tanto, se incluye como población en edad de trabajar a los jóvenes de 15 a 24 años, que en su inmensa mayoría se encuentran estudiando.

También España está a la cola de la actividad en la UE

Por otro lado, si hablamos de la tasa de actividad (población activa/población en edad de trabajar), veremos que en España apenas ha crecido desde el año 2015, según Eurostat. En 2015 la tasa de actividad de las personas de 15 a 64 años fue del 74,3%, mientras que en 2025 fue del 74,9%, produciéndose una mejora de apenas seis décimas. Todo esto al mismo tiempo que en la media de la Unión Europea el incremento fue del 4,2%, pasando de una tasa de actividad del 71,5% en 2015 a una del 75,7% en 2025.

Otros países como Alemania (80,3%), Suecia (84%), Países Bajos (85,6%) o Dinamarca (82,3%) también tienen tasas de actividad más altas que la española. España es el octavo país de los 27 estados miembros de la Unión Europea con peor tasa de actividad. En el siguiente gráfico se puede ver el puesto que ocupa España en este ranking.

De esta forma, vemos que España no solo presenta una de las peores tasas de empleo de la OCDE (es la cuarta peor), sino que también se sitúa a la cola de la Unión Europea en tasa de actividad, por mucho que el presidente del Gobierno presuma de "cohete" y de "motor económico" ante los medios de comunicación.