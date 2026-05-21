Okupas exigen rescates de más de 150.000 euros para liberar cientos de casas de lujo en Mallorca

El problema de la inquiokupación en España se extiende cada vez más por todo el territorio debido a la inoperancia del Gobierno ante este ataque a la propiedad privada. Esto no sólo afecta a viviendas normales de grandes ciudades o núcleos urbanos, sino que ya ha saltado a las viviendas de alto standing, después de que más de 200 villas de lujo en Mallorca hayan sido "secuestradas" por sus inquilinos para exigir un pago a sus propietarios a cambio de abandonarlas.

Así lo informa el diario Última Hora de Baleares en este artículo, donde se explica que este tipo de okupaciones de zonas de lujo está extendiéndose a otros enclaves de la isla, como Son Vida, Portals, Santa Ponsa, Costa de los Pinos o Puerto de Pollensa.

El modus operandi de los inquiokupas de chalets de lujo y de fincas es el siguiente: estos inquilinos (que luego se convierten en okupas) alquilan casas turísticas por semanas, meses o con contratos de alquiler de larga duración, como puede ser de cinco años. Una vez dentro y al poco tiempo de estar residiendo en la vivienda, estos inquilinos comunican al propietario que dejan de pagar las mensualidades que se acordaron, para posteriormente acabar pidiendo dinero a cambio de marcharse de la residencia.

Más de 150.000 euros por abandonar la vivienda

De acuerdo con una fuente de la Guardia Civil consultada por Última Hora, "los afectados saben que si acuden a la justicia ordinaria la situación se puede prolongar durante muchos meses o años, así que muchos de ellos acaban negociando un rescate por su propiedad". Los datos son alarmantes, y es que la mayoría de las 200 inquiokupaciones de las que hablamos se solucionaron al margen de la justicia, con acuerdos económicos entre los propietarios y los inquiokupas.

En palabras de un responsable judicial consultado por el diario balear, "a nadie le interesa reconocer que ha pagado en negro 150.000 euros (siendo esta la cifra mínima exigida en estos casos) o más para que un inquiokupa se vaya de su chalet de lujo. Hablamos de fincas, chalets y villas valoradas en bastantes millones de euros, así que muchos dueños están dispuestos a desembolsar cantidades muy elevadas de dinero para que se marchen de esa segunda residencia y no les creen más problemas".

Los okupas fingen ser millonarios

En el programa de Telecinco El Tiempo Justo una de las víctimas asegura que los okupas se presentaron "con joyas, con visón, con buena pinta y te lo crees, y caemos todos", fingiendo ser millonarios. Para reforzar esta imagen los okupas pagan varios meses por adelantado. "A mí me pagaron entre 10.000 y 13.000 euros de golpe, así como si nada, y te dicen que no tienen problemas económicos y que son el máximo gurú del interiorismo", relata la misma víctima. Poco después es cuando llegan los impagos y el chantaje.

Los enormes beneficios económicos que logran obtener hacen que el perfil del inquiokupa haya cambiado y ya no responda sólo al particular que acaba dejando de pagar la mensualidad de alquiler, sino que también haya atraído a mafias bien organizadas que conocen los tiempos judiciales y aprovechan los resquicios legales para presionar a los propietarios.

"En algunos casos incluso llegan a exigir cantidades crecientes de dinero conforme pasan los meses, conscientes de que el dueño quiere recuperar cuanto antes una vivienda que utiliza para alquiler vacacional o estancias de temporada", explican a Última Hora. Como era de esperar, la impunidad de los inquiokupas está generando un efecto llamada para las mafias que operan entre la Península y las Islas Baleares, buscando obtener una gran ganancia en poco tiempo.

De esta forma, se constata que la inquiokupación se está convirtiendo en un negocio muy lucrativo que atrae incluso a las mafias, las cuales estarían obteniendo beneficios a costa de la extorsión a los legítimos propietarios, ante la pasividad del Gobierno de PSOE y Sumar.