Simón escoge a Recasens para dirigir Indra bajo su presidencia ejecutiva

Josep María Recasens ha sido nombrado nuevo consejero delegado (CEO) de Indra con fecha a partir del 17 de junio, en sustitución de José Vicente De Los Mozos, tal y como ha informado la firma en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes y avanzó Libre Mercado.

Así, el hasta ahora máximo responsable de Renault en la península ibérica asume las riendas de la multinacional de defensa y tecnología en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Primero será nombrado consejero ejecutivo y, posteriormente, consejero delegado de Indra.

Este mismo martes, el Consejo de Administración de Indra se reúne con solo un punto en el orden del día: aprobar el nombramiento del CEO. Recasens era hasta ahora el máximo responsable del Grupo Renault en la península ibérica y director global de Estrategia, Gestión de Producto y Programas del fabricante francés.

Por su parte, De los Mozos abandonará el cargo este mismo martes, a pesar de que la empresa comunicó en un principio que continuaría hasta el próximo 30 de junio, cuando cumplía su mandato y debía ser reelegido por la junta de accionistas que se celebra ese día.

Recasens, ingeniero nacido en Gerona, llega a Indra con un perfil poco habitual en los despachos de la defensa española: el de un ejecutivo forjado en el sector del automóvil, lejos de los circuitos de la política y de la ingeniería de favores que tan a menudo rodea a las empresas con fuerte presencia del Estado en su accionariado. Licenciado por la Universidad de Gerona, máster en Ingeniería de Automoción por la UPC y MBA por Esade, el ejecutivo catalán inició su carrera en 2002 en SEAT, donde acumuló responsabilidades en Estrategia, Secretaría Corporativa y Asuntos Públicos antes de dar el salto a Renault en julio de 2021.

La reunión de este martes, inicialmente prevista para el 20 de mayo y retrasada sin explicaciones satisfactorias, no se limita al nombramiento del CEO. El Consejo debe resolver también la arquitectura de poder en la cúpula de la compañía. Las opciones sobre la mesa van desde mantener a Ángel Simón como presidente no ejecutivo y dotar al nuevo CEO de plenas funciones ejecutivas, hasta convertir a ambos en ejecutivos, repitiendo la fórmula de la etapa Escribano-De los Mozos.

El precedente de Marc Murtra —que entró en Indra con un cargo representativo y acabó acumulando poder ejecutivo antes de saltar a Telefónica— planea sobre cualquier decisión que tome hoy el consejo. No en vano, Simón ya preside tanto la Comisión de Estrategia como la Comisión Delegada Ejecutiva, lo que le otorga un poder real que va mucho más allá del cargo nominal con el que llegó el pasado 2 de abril para cerrar la crisis de gobernanza.

Una crisis que, conviene recordarlo, tiene nombre y apellidos: la presión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista de referencia con el 28% del capital, que forzó la salida de Ángel Escribano y dejó a Indra en tierra de nadie durante meses. Con el nombramiento de Recasens, la empresa intenta pasar página. Lo que aún está por ver es si el nuevo CEO tendrá la independencia necesaria para dirigir Indra como lo que es —una empresa— o si el peso del Estado seguirá marcando el paso desde las alturas de la Moncloa.

Sea cual sea la fórmula elegida, deberá ser refrendada por la Junta General de Accionistas del próximo 30 de junio. Hasta entonces, De los Mozos continúa en funciones para facilitar la transición.