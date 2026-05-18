Sorpresa en Indra: José Vicente de los Mozos no continuará como CEO de la compañía

Nuevo terremoto en la cúpula de Indra. José Vicente de los Mozos no continuará como CEO de la compañía, tal y como ha notificado Indra por sorpresa este lunes a la CNMV.

A través de un comunicado, Indra ha explicado que "ante el inminente vencimiento" del mandato del hasta ahora número dos de la compañía y debido a su "no continuidad", la multinacional de defensa y tecnología ha puesto en marcha "en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado".

La salida de De los Mozos resulta especialmente llamativa porque, hace apenas unas semanas, el directivo había defendido públicamente su continuidad y aseguraba estar alineado con la nueva etapa de la compañía. Así, el mandado de De los Mozos acaba en junio, pero su intención era renovar.

Presiones del Gobierno

Esta inesperada salida se produce también sólo unas semanas después del complejo proceso que acabó con la marcha del que hasta entonces era el presidente de Indra, Ángel Escribano, debido a las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar (de momento) la fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), compañía del propio Escribano.

Además, la salida de Escribano motivó la llegada de Ángel Simón como presidente no ejecutivo de la firma, un hombre de confianza de Moncloa.

Ángel Simón, hombre de confianza de Moncloa

Simón,ex consejero delegado de CriteriaCaixa, aterrizó en Indra el día 2 de abril con un cargo representativo. No obstante, a finales del mes de abril, el consejo de administración de la multinacional acordó su nombramiento como vocal de la comisión de estrategia y de la comisión delegada ejecutiva para cubrir las vacantes generadas tras la dimisión de Ángel Escribano como presidente de ambos órganos.

Tras esta decisión y una vez reunidas, tanto la comisión de estrategia como la comisión delegada ejecutiva designaron a Ángel Simón como presidente de ambas comisiones, con lo que ostentaba poder ejecutivo.

Con la salida de De los Mozos, Indra vuelve a ser protagonista de una crisis de gobernanza, tras superar la generada por las presiones del Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es el primer accionista de la compañía, con un 28% del capital.

En este contexto, el consejo de administración de la compañía tecnológica se reunirá para proponer candidatos para sustituir a De los Mozos previsiblemente en las próximas semanas,