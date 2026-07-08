El Gobierno difunde el bulo de que el Instituto Cervantes de Utrecht ha dejado de estar embargado

El Gobierno ha trasladado a distintos medios una comunicación en la que da por hecho que la sede del Instituto Cervantes en Utrecht ha quedado fuera del alcance de los acreedores internacionales que reclaman el pago de los laudos de las renovables. Sin embargo, la realidad es muy distinta: a día de hoy, el edificio sigue formalmente en manos de los acreedores y pendiente de una decisión judicial que todavía no se ha producido. Será un tribunal neerlandés, y no el Gobierno de Países Bajos, quien decida si el inmueble puede seguir siendo ejecutado para satisfacer las indemnizaciones que España continúa sin pagar.

La versión difundida por Moncloa se apoya en una carta remitida por las autoridades neerlandesas en la que se sostiene que el edificio podría estar protegido por las normas de inmunidad soberana aplicables a los bienes de los Estados extranjeros. A partir de ese documento, distintos medios han informado de que el embargo ha sido levantado o de que España ha logrado recuperar el control pleno del inmueble.

Sin embargo, las fuentes vinculadas al procedimiento consideran que esa interpretación no se corresponde con la situación real del caso. La opinión expresada por el Gobierno neerlandés carece de carácter vinculante y no tiene capacidad para modificar por sí sola el estado del procedimiento ni para revocar las medidas adoptadas en el marco del litigio.

La cuestión sigue estando en manos de la Justicia. De hecho, el pasado 30 de junio se celebró una vista en la Corte del Distrito de Rotterdam para analizar precisamente si el Instituto Cervantes de Utrecht puede o no seguir siendo objeto de ejecución por parte de los acreedores. Según las previsiones manejadas por las partes, el tribunal emitirá su decisión dentro de aproximadamente dos a cuatro semanas.

Hasta que ese pronunciamiento llegue, no existe ninguna resolución judicial firme que haya anulado el embargo ni ninguna decisión que haya devuelto el inmueble al control efectivo del Estado español. Por eso, las fuentes consultadas consideran falso presentar el asunto como una victoria cerrada o como un caso ya resuelto.

El origen de la disputa se encuentra en los laudos arbitrales obtenidos por inversores internacionales perjudicados por los recortes retroactivos aplicados al sistema de primas renovables. Tras años de impagos por parte del Reino de España, los acreedores han desplegado una ofensiva internacional para localizar y ejecutar activos públicos con los que poder cobrar las cantidades reconocidas por distintos tribunales.

Dentro de esa estrategia, el Instituto Cervantes de Utrecht se convirtió en uno de los activos más relevantes. El inmueble, situado en una ubicación privilegiada del centro histórico de la ciudad holandesa y valorado en varios millones de euros, pasó a formar parte de las actuaciones emprendidas por los acreedores para garantizar el cobro de las indemnizaciones pendientes.

La carta remitida por el Gobierno neerlandés supone, sin duda, un respaldo a los argumentos defendidos por España. Sin embargo, ese apoyo no resuelve el litigio. En los sistemas democráticos basados en la separación de poderes, corresponde a los jueces —y no a los gobiernos— decidir sobre controversias de esta naturaleza.

Por tanto, la afirmación de que el Instituto Cervantes de Utrecht ha dejado de estar embargado no encuentra respaldo en ninguna resolución judicial. La única realidad acreditada es que existe una opinión favorable a España por parte del Ejecutivo neerlandés, mientras que el procedimiento sigue abierto y el inmueble continúa pendiente de la decisión que adopte la Corte de Rotterdam en las próximas semanas.

Hasta entonces, el edificio permanece formalmente bajo el control de los acreedores y el desenlace del caso sigue siendo una cuestión judicial, no política ni administrativa.