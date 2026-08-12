Civislend, referente del crowdlending inmobiliario en España

Civislend se ha consolidado como la plataforma de referencia en crowdlending inmobiliario (inversión en financiación a promotores) gracias a una combinación muy clara: crecimiento sostenido, rentabilidades atractivas, proyectos con garantías reales y acceso sencillo al sector inmobiliario desde 250 €.

Fundada en 2017 y regulada por la CNMV, Civislend es el nexo de unión entre promotores inmobiliarios que necesitan financiación para desarrollar proyectos profesionales e inversores que prestan su capital para sacar adelante dichos proyectos y obtener intereses a plazo fijo. A través de la plataforma, los inversores pueden participar en préstamos inmobiliarios con una rentabilidad pactada, un plazo determinado y garantías reales vinculadas al propio activo, sin necesidad de comprar una vivienda ni gestionar directamente ningún inmueble.

Un crecimiento que demuestra el liderazgo de Civislend. Las cifras de Civislend reflejan el fuerte crecimiento de la compañía en los últimos años. El gran impulso fue en 2023, cuando la plataforma financió 34,4 millones de euros en 24 proyectos inmobiliarios. En 2024, alcanzó los 80,6 millones de euros financiados en 37 proyectos. En 2025, superó los 128 millones de euros en 53 proyectos inmobiliarios, lo que supone multiplicar por casi cuatro el volumen anual financiado en apenas dos años. Este crecimiento también se mantiene en 2026, ejercicio en el que Civislend ya supera los 118 millones de euros financiados en 46 proyectos.

Estos datos muestran no solo una evolución muy relevante en volumen, sino también una mayor capacidad para originar operaciones, seleccionar proyectos y atraer a una comunidad inversora cada vez más amplia.

Además, cada vez más inversores buscan diversificar sus inversiones, y es que el 80% de personas que invierten en Civislend reinvierten una media de 8 meses, lo que refleja el interés de los inversores y que este modelo funciona.

Hasta la fecha, Civislend ha financiado más de 393 millones de euros en 191 proyectos inmobiliarios. De ellos, 95 proyectos ya han sido reembolsados a los inversores, devolviendo tanto el capital aportado como los intereses generados. Estos proyectos reembolsados han alcanzado una rentabilidad media total del 13% en un plazo medio aproximado de 15 meses.

Uno de los grandes atractivos de Civislend es su propuesta de rentabilidad. Las oportunidades publicadas en la plataforma suelen ofrecer rentabilidades anuales situadas entre el 10% y el 13%, y plazos medios cercanos a los 15 meses. Esta combinación de rentabilidad y plazo lo convierte en una alternativa interesante para quienes buscan exposición al mercado inmobiliario sin asumir la compra directa de un activo.

A diferencia de otros modelos de inversión inmobiliaria, en Civislend el inversor conoce desde el inicio las condiciones principales de cada operación: importe del préstamo, plazo, tipo de interés, garantías, documentación disponible y estrategia prevista de devolución. Además, el inversor es siempre quien elige en qué proyecto invertir.

Esta información permite analizar cada oportunidad antes de invertir. El inversor puede elegir en qué proyectos participar, cuánto capital destinar a cada uno y construir una cartera inmobiliaria adaptada a su perfil, combinando diferentes ubicaciones, promotores, plazos y tipos de operación.

Además, la inversión mínima desde 250 euros facilita la diversificación. En lugar de concentrar todo el capital en un único inmueble o en una sola operación, el inversor puede repartir su inversión entre diferentes proyectos, promotores y ubicaciones, reduciendo la exposición individual a cada activo.

Proyectos con garantías reales y análisis del LTV. Uno de los principales diferenciales de Civislend es que todos los proyectos publicados cuentan con garantías reales o estructuras vinculadas al activo inmobiliario. En muchas operaciones, estas garantías pueden incluir hipoteca sobre el activo, garantías corporativas, prendas u otras fórmulas adaptadas a las características de cada proyecto.

Para Civislend, la clave no está solo en publicar proyectos con rentabilidades atractivas, sino en estructurar operaciones con garantías, documentación y un análisis previo que permita al inversor entender qué activo respalda la financiación, cuál es el importe solicitado, qué plazo tiene el préstamo y cuál es la estrategia prevista de salida. Civislend no publica cualquier proyecto. Cada operación pasa previamente por un proceso de análisis exhaustivo por parte del equipo especializado de la plataforma. De hecho, de cada 10 operaciones estudiadas, solo una llega finalmente a publicarse, lo que refleja el nivel de exigencia aplicado en la selección de oportunidades.

Tener cuenta con ellos es gratis y no hay gastos de mantenimiento ni costes asociados. Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE 2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.