El "socio fiable" de Sánchez: una de cada cinco exportaciones de Marruecos va a parar a España

La relación entre España y Marruecos continúa en un estado de relativa tensión, en el que el país africano sigue alentando la ocupación de Ceuta y Melilla, mientras el Gobierno de España minimiza o niega directamente cualquier problema con Marruecos, repitiendo hasta la saciedad que el país dirigido por Mohamed VI es un "socio fiable". Lo que sí se puede decir de Marruecos es que es un socio comercial de España, hasta el punto de que una de cada cinco de sus exportaciones se destina a nuestro país.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC): en 2024 (los más recientes disponibles), el 19% de las exportaciones de Marruecos se destinaron a España, con un valor de 12.000 millones de dólares. A continuación, se sitúa Francia, segundo destino de las exportaciones marroquíes, con el 15,8% del total y un valor de 10.000 millones de dólares.

Una de cada cinco exportaciones de Marruecos va a España

Entre los productos más exportados a España se encuentran los que tienen que ver con "maquinaria eléctrica y electrónica", "accesorio de ropa no tejidos", "coches, tractores, camiones y piezas de estos", "frutas y vegetales", entre otros.

Si hacemos la comparativa con el año 2019 (primer año completo de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España), veremos que estas exportaciones han crecido un 50%. Así es, en el año 2019 el valor de las exportaciones de Marruecos hacia España fue de 8.000 millones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones hacia Francia fue de 7.190 millones de dólares. Como vemos, la diferencia entre España y Francia ha crecido desde entonces.

Las exportaciones a España han crecido un 50% desde 2019

Otro dato que conviene recordar es que la Unión Europea es la región que más relaciones comerciales tiene con Marruecos. Según la Organización Mundial del Comercio, en el año 2024 el 53,2% de los productos que compró Marruecos tenían su origen en la Unión Europea, mientras que el 65% de todas las exportaciones de Marruecos fueron a parar a la Unión Europea.

Por el lado de las importaciones, observamos que Marruecos importa de España una serie de productos cuyo valor monetario fue de 8.970 millones de dólares en el año 2019, mientras que en el año 2024 fueron de 14.500 millones de dólares, un incremento del 61,65%. En el caso de Francia, vemos que se ha pasado de unas importaciones por valor de 5.910 millones de dólares en 2019 a 9.420 millones de dólares en 2024.

En cuanto a los productos que más compra Marruecos de España son los que tienen que ver con los "combustibles minerales, aceites minerales y productos para su destilación", "coches, tractores, camiones y piezas de estos", "maquinaria, aparatos mecánicos y repuestos" y "maquinaria eléctrica y electrónica".

Así pues, podemos ver cómo el principal socio comercial de Marruecos en todo el mundo es España, el país número uno al que compra y vende productos. Esta relación comercial se ha ido ampliando desde que Pedro Sánchez llegó al poder, lo que hace aún más llamativo el hecho de que Marruecos ataque sistemáticamente a su mayor socio comercial, del que depende una parte muy importante de sus exportaciones. En cambio, para España las exportaciones a Marruecos sólo representan el 3,66% del total de productos que vende fuera de su territorio.