¿Qué trabajadores no pueden hacer huelga general?

Con las recién convocadas elecciones, las últimas manifestaciones en toda España, la acampada en Sol con motivo de los desahucios y la "vivienda digna" y los reales decretos aprobados en la Diputación Permanente, los principales sindicatos de España —CCOO y UGT— se han sumado a la protesta y han anunciado la convocatoria de una huelga general este otoño durante 24 horas. Suman además a la causa de la huelga la protesta por la subida de salarios.

Debido a esta huelga general, surgen muchas dudas sobre el funcionamiento de estas y cómo abordarlas dependiendo de la situación laboral en la que te encuentres.

Siempre que la huelga general haya sido convocada conforme a los requisitos establecidos, todo el mundo puede realizarla sin tener que avisar previamente a las empresas pertinentes y no pueden ser sancionados porque se encuentra dentro de los derechos personales de los trabajadores.

La huelga general, en principio, no puede realizarse por motivaciones políticas, pero si son los sindicatos nacionales principales los que se suman a ella, puede salir adelante, como ha sucedido con la huelga general convocada para este mes.

El derecho a huelga es un derecho de todos los ciudadanos recogido en la Constitución y forma parte del Real Decreto-ley 17/1977, que regula dicho derecho.

Hay varios colectivos que a pesar de esto, están excluidos por ley o jurisprudencia, por lo que, en caso de hacer huelga, la falta no es justificable. Estos colectivos son:

Militares o miembros de las Fuerzas Armadas, lo tienen prohibido por la Constitución. Personas pertenecientes al poder judicial o poder fiscal: jueces, magistrados y fiscales. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Trabajadores autónomos, no amparados por el derecho a huelga, aunque sí pueden realizar parones o protestas. Servicios esenciales, pueden realizar la huelga, pero deben realizar unos servicios mínimos.

Aunque no estés obligado a avisar a la empresa, esta puede requerir tu presencia para asumir servicios mínimos ese día, si perteneces a sectores esenciales, y debe notificarte previamente.

Los sectores que quedan sujetos a estos servicios mínimos son: