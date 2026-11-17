En el otoño de 2026, más de 100.000 personas se manifestaron en Madrid y en decenas de otras ciudades españolas contra la subida de los alquileres y la escasez de vivienda. Los manifestantes responsabilizaron de la situación a los inversores inmobiliarios, los especuladores, los propietarios o, sencillamente, al capitalismo.

En base a su discurso político habitual, sabemos que muchos de los participantes en estas movilizaciones también se oponen a introducir restricciones a la inmigración. Sin embargo, ambas posturas son contradictorias. De hecho, un nuevo estudio científico concluye que la inmigración explica aproximadamente el 41 % del aumento de los alquileres en España, descontada la inflación, entre 2018 y 2025. En el caso de los precios de compraventa de vivienda, el porcentaje es aún mayor: el 60 %.

El trabajo en cuestión, elaborado por los economistas Daniel Fernández y Santiago Calvo y titulado "Inmigración y costes de la vivienda: evidencia de la oleada migratoria española posterior a 2018", analiza la evolución de los alquileres y los precios de compraventa en las 50 provincias españolas, centrándose en los años 2018 a 2025.

El trabajo se publicó en junio de 2026 en la reconocida plataforma internacional de investigación Social Science Research Network (SSRN) y concluye que la inmigración explica el 41 % de la subida de los alquileres. ¿Qué significan estos resultados en la práctica? En esencia, implican que, por cada 100 euros de incremento real en los precios del alquiler, unos 40 euros de dicha subida pueden atribuirse a la demanda adicional de vivienda derivada de la inmigración. El efecto sobre los precios de compraventa es todavía mayor, pues los autores atribuyen a la inmigración aproximadamente el 60 % del encarecimiento real.

Los autores no se limitaron a observar que la inmigración y los alquileres habían aumentado al mismo tiempo. Eso, por supuesto, no bastaría para demostrar una relación causal. Los inmigrantes suelen trasladarse a regiones económicamente prósperas en las que los alquileres podrían haber subido incluso sin inmigración. Por ello, los investigadores realizaron diversos cálculos para aislar el efecto propio de la inmigración. Por ejemplo, comprobaron si sus resultados se mantenían al excluir las provincias con niveles especialmente elevados de turismo. Al fin y al cabo, los alquileres vacacionales podrían desempeñar un papel importante en esos territorios. Sin embargo, incluso después de excluirlos, el impacto de la inmigración seguía siendo considerable.

Tres millones de nuevos residentes

Entre 2018 y 2025, el número de residentes nacidos en el extranjero aumentó en España en aproximadamente tres millones. La mayoría de los inmigrantes recién llegados no pueden permitirse comprar una vivienda de inmediato. Inicialmente buscan alojamiento en alquiler. Esto incrementa la demanda precisamente en el segmento del mercado inmobiliario donde la escasez es especialmente acusada.

Los investigadores calculan que un aumento de un punto porcentual en la tasa de inmigración eleva el crecimiento anual de los alquileres reales aproximadamente un 1,7 %. En el caso de los precios de compraventa de viviendas, el efecto correspondiente es del 1,8 %, según la estimación más conservadora.

La relación entre inmigración y subida de los alquileres es especialmente intensa entre los inmigrantes procedentes de países de rentas más bajas y de países no occidentales. Esto tiene sentido desde el punto de vista económico, pues estos inmigrantes tienen una mayor probabilidad de depender del mercado del alquiler.

Se construyen muy pocas viviendas

¿Por qué tiene la inmigración un impacto tan fuerte sobre los alquileres? Para responder a esta pregunta, debemos examinar la evolución de la construcción de viviendas. En 2006, en pleno auge inmobiliario español, se terminaron aproximadamente 650.000 viviendas. Tras la crisis financiera de 2008, la construcción residencial se desplomó. En 2014 se terminaban menos de 100.000 viviendas al año. Y entre 2018 y 2024, la cifra anual de viviendas terminadas se mantuvo por debajo de las 110.000. En otras palabras, durante la oleada migratoria más reciente, España construía apenas una sexta parte de las viviendas que levantaba en el momento álgido del auge inmobiliario.

España ya había experimentado una inmigración considerable durante la década de 2000. Sin embargo, entonces también se vivía un auge de la construcción residencial. Por tanto, la demanda adicional podía absorberse parcialmente gracias a una oferta de vivienda en expansión. Después de 2018, la situación fue distinta. La población creció, pero la construcción de viviendas se mantuvo muy por debajo de sus niveles anteriores. El resultado fue una fuerte subida tanto de los alquileres como de los precios de compraventa.

Por supuesto, existen otras causas del encarecimiento de la vivienda. Los investigadores también apuntan a las políticas monetarias y crediticias y apuntan a la regulación pública del mercado inmobiliario. Como es sabido, la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez ha apuntalado la aplicación de controles de alquileres en mercados especialmente "tensionados". Pero los controles de alquileres no crean ni una sola vivienda adicional y tampoco cambian el hecho de que hay más personas buscando vivienda que inmuebles disponibles a los precios existentes.

Al contrario, un metaanálisis de Konstantin Kholodilin, publicado en 2024 en la revista Journal of Housing Economics con el título "Los efectos del control de alquileres a la luz de la investigación empírica: una revisión casi completa de la literatura", examinó más de 200 estudios, la mayoría de los cuales concluyeron que los controles de alquileres agravan la escasez de vivienda.

Por tanto, los jóvenes que, con razón, están preocupados por la escasez de vivienda y la subida de los alquileres deberían manifestarse contra la inmigración ilegal masiva y los controles de alquileres, o a favor de una política de vivienda mucho más orientada al mercado y una inmigración regulada. Y la derecha política y los liberales clásicos cometen una auténtica insensatez si dejan voluntariamente en manos de la izquierda una cuestión tan importante como el encarecimiento del alquiler. Este error ya ha contribuido a la elección de alcaldes de izquierda radical en Nueva York y Berlín.

Rainer Zitelmann nació en Frankfurt, Alemania, en 1957. En 1983 completa las licenciaturas de Historia y Ciencias Políticas. Tres años después, en 1986, se doctora en Historia con honores “suma cum laude“ por su disertación sobre la influencia del socialismo en el pensamiento de Adolf Hitler. De 1987 a 1992 trabaja en el Instituto Central de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Berlín. Posteriormente, se convierte en director de la que entonces era la tercera editorial más importante de Alemania, Ullstein- Propyläen. Entre 1993 y 2000, dirige varias secciones del diario alemán Die Welt. Su periplo como empresario arranca entonces y, a lo largo de tres lustros, su firma de consultoría inmobiliaria se convierte en una de las más importantes del mercado alemán. Zitelmann traspasa la compañía en 2016, año en que completó su segundo doctorado, esta vez en Sociología, con sus tesis sobre la psicología de los multimillonarios. Desde entonces, el alemán mantiene su actividad como empresario e inversor, pero está volcado en su faceta de escritor y divulgador. Ha publicado más de veinte libros, tres de los cuales están disponibles en español: El capitalismo no es el problema, es la solución (Unión Editorial, 2021), Los ricos en la opinión pública (2022) y En defensa del libre mercado(Unión Editorial, 2023). En España, sus artículos se publican de forma rutinaria en Libre Mercado, la sección de economía de Libertad Digital. Hoy por hoy, Zitelmann es una de las voces más influyentes del liberalismo contemporáneo.