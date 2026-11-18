La controvertida victoria de Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ha provocado un terremoto político y financiero. El veterano dirigente bolivariano logró imponerse a Flávio Bolsonaro y asegurarse un cuarto mandato presidencial, no sin que abundasen las denuncias de fraude y las quejas por las mil y una artimañas que empleó el político izquierdista para aferrarse al cargo. Su discutido triunfo llega, por tanto, acompañado de una profunda incertidumbre económica, una creciente desconfianza hacia las instituciones y unas cuentas públicas que presentan síntomas cada vez más preocupantes.

La reacción de los mercados no se hizo esperar. El 26 de octubre, apenas unas horas después de conocerse los resultados, la Bolsa brasileña se desplomó un 13,9%, registrando su mayor caída diaria desde marzo de 2020. Desde entonces, este indicador se ha seguido deteriorando y cerró la pasada semana con un descenso del 15,9%.

Nada más publicarse los resultados de la segunda vuelta electoral, la moneda nacional, el real, perdió un 8,1% frente al dólar, en su peor sesión en más de dos décadas. Desde entonces, el canje de ambas divisas ha experimentado una depreciación aún más acelerada, hasta el punto de que el real ya está un 11,8% por debajo de la moneda estadounidense. El panorama, pues, es de lo más sombrío.

La deuda roza el 100% del PIB

Según las previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional en su informe de 2026 sobre la economía brasileña, la deuda bruta del conjunto de las administraciones públicas alcanzará aproximadamente el 98% del PIB este año, después de aumentar cerca de catorce puntos porcentuales en apenas cuatro ejercicios. El organismo internacional estima, además, que el déficit público total se situará en el 8,2% del PIB en 2026.

Son cifras especialmente inquietantes porque Brasil no se encuentra inmerso en una recesión extraordinaria ni afronta una emergencia comparable a la pandemia. Sus desequilibrios responden, en buena medida, a problemas estructurales: compromisos de gasto difíciles de reducir, elevados costes financieros, rigideces presupuestarias y una insuficiente capacidad de crecimiento.

Por supuesto, Lula no parece dispuesto a afrontar las reformas necesarias para corregir esta situación. De hecho, durante la campaña electoral, el presidente recurrió a una batería de anuncios de gasto y transferencias sociales. Entre otras iniciativas, prometió avanzar hacia la "gratuidad" del transporte público durante los fines de semana y promovió un incremento del 15% en las prestaciones del programa Bolsa Família, una de las principales herramientas asistenciales del Estado brasileño.

Estas medidas contribuyeron a reforzar su atractivo electoral entre los hogares de menores ingresos, pero también introducen una pregunta incómoda: ¿cómo financiar nuevas promesas de gasto cuando el presupuesto público ya soporta semejantes desequilibrios? La respuesta tradicional de la izquierda brasileña ha consistido en elevar la recaudación. Sin embargo, el margen para seguir recurriendo a los impuestos resulta cada vez más limitado, sobre todo ahora que se han consolidado distintas medidas de ingresos centradas en reforzar los recursos generados por el IVA.

Las instituciones, tocadas… ¿y hundidas?

A todo ello se añade ahora un problema institucional que puede resultar incluso más grave que el deterioro de las cuentas públicas. La segunda vuelta presidencial estuvo marcada por una decisión judicial extraordinaria: la ampliación en dos horas del horario de votación. Flávio Bolsonaro denunció que la medida alteraba las condiciones del proceso electoral y anunció su intención de impugnar los resultados. El "OK" para esta controvertida extensión del horario de votaciones lo dio, por cierto, un juez nombrado por el Gobierno de Lula que había sido abogado personal del mandatario, lo que solamente ha generado más dudas sobre la limpieza de los comicios.

En paralelo, el Tribunal Supremo brasileño está también en el punto de mira de numerosos observadores que contemplan con suma preocupación su papel cada vez más protagonista en la vida política nacional. La anulación de las condenas de Lula, relacionadas con el gravísimo caso de corrupción de la operación Lava Jato, se suma a los discutidos procedimientos contra el expresidente, Jair Bolsonaro, y a polémicas decisiones judiciales sobre la actividad de las plataformas digitales.

La familia del propio Lula da Silva también está en el ojo del huracán. El hijo mayor del presidente, conocido como Lulinha, está siendo investigado por presunto tráfico de influencias, después de que se hayan abierto varias investigaciones relacionadas con sus posibles gestiones ante organismos públicos controlados por el Gobierno de su padre que le habrían servido para enriquecerse a base de explotar sus relaciones familiares para realizar contratos con empresarios y lobistas.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, el escándalo del Banco Master ha abierto un nuevo frente de preocupación. La entidad, liquidada por el Banco Central brasileño en noviembre de 2025, mantenía importantes relaciones económicas con importantes figuras de la política brasileña.