Sabadell anuncia que sólo el 2,8% de los minoristas han acudido a la OPA

El plazo de aceptación de la OPA terminó el pasado viernes y ahora toca esperar a que el viernes 17 la CNMV informe sobre el resultado de la operación. Así lo aclaró, de hecho, el propio organismo ante la cantidad de información "contradictoria" que se ha publicado en las últimas semanas acerca de los próximos hitos de la OPA. Sin embargo, esto no ha hecho que cese la información a este respecto, puesto que hoy Sabadell ha comunicado a la CNMV que sólo el 2,8% de accionistas que tienen depositados sus títulos en la entidad catalana han aceptado la oferta.

Según detalla la notificación publicada en la CNMV, Sabadell ha decidido hacer pública esta información "con el fin de promover la transparencia y evitar especulaciones en el mercado" tras haber recibido el número final de aceptaciones tramitadas por clientes de Banco Sabadell ante BBVA en su condición de banco agente de la OPA. En este sentido, Sabadell defiende que estas cifras evidencian la dificultad que tendrá BBVA para alcanzar el 50% de aceptación.

Así las cosas, Sabadell detalla en su comunicado remitido a la CNMV que los títulos de la entidad catalana que los accionistas mantienen depositados en este banco representan casi el 31% del capital social de la compañía. Precisamente, sería el 2,8% de los accionistas que representan este porcentaje los que habrían aceptado la oferta de BBVA, que finalmente quedó reducida a un intercambio de títulos, dejando al margen el pago en efectivo. Al respecto, la entidad catalana subraya que el total de acciones de quienes mantienen sus títulos en el banco y han aceptado la OPA representa el 1,1% del capital social de Sabadell.

El futuro de la OPA

El éxito de la operación está condicionado a que BBVA logre una aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas. Si la aceptación quedase entre el 30% y el 50%, la entidad bilbaína podría renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50%, pudiendo optar por reducirlo. Por ello, existe la posibilidad de que BBVA tenga que lanzar una segunda OPA obligatoria sobre Sabadell, que en este caso deberá ser en efectivo o con alternativa en efectivo. Además, esta oferta sería por todo el capital que no posea y tendría que ser a un precio equitativo.

Del mismo modo, existe la posibilidad de que BBVA no alcance el 30% de aceptación. En este caso, la oferta resultaría fallida. Asimismo, si la OPA alcanzase el 30% de aceptación pero decidiera no renunciar a la condición de aceptación del 50%, la operación también sería declarada fallida.