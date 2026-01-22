El CEO de Ryanair se burla de Elon Musk y le agradece sus insultos: "Es bueno para el negocio"

El magnate dueño de X (antigua Twitter), Tesla y Space X, Elon Musk, se ha enzarzado en una polémica con el CEO de la aerolínea Ryanair, Michael O'Leary, quien ha agradecido, en todo sarcástico, que Musk le haya hecho publicidad a la compañía con su enfrentamiento. Concretamente, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, O'Leary ha indicado que su polémica con Musk ha sido "buena para el negocio".

Así las cosas, el consejero delegado de la aerolínea ha asegurado que tras el enfrentamiento protagonizado por ambos ejecutivos en redes sociales durante las últimas horas ha hecho que las reservas hayan aumentado entre un 2% y un 3%. De hecho, O'Leary ha afirmado estar "muy contento de continuar con la controversia. En este sentido, el CEO de Ryanair ha llegado a afirmar que, dado que estas polémicas benefician a la compañía, si lo desea, Elon Musk puede insultarle "todo el día y todos los días".

Enfrentamiento con Musk

Lo cierto es que el conflicto entre Elon Musk y O'Leary comenzó el pasado 13 de enero, cuando el CEO de la aerolínea dijo en una entrevista en la radio irlandesa Newstalk que Ryanair no iba a instalar el wifi de Starlink a bordo de sus aviones porque el peso de la antena le haría perder 250 millones de dólares al año en combustible. Del mismo modo, el CEO de la aerolínea llegó a describir a Musk como un "idiota muy rico" y aseguró que no tiene idea alguna sobre aviones ni sobre el sector aéreo.

Por su parte, en respuesta a las palabras del CEO de Ryanair, Elon Musk calificó a O'Leary de "completo idiota" y aseveró que, a su juicio, debería ser despedido. Además, el dueño de Tesla decidió publicar una encuesta en redes sociales preguntando a los usuarios de Twitter si debería comprar la aerolínea, junto con el texto "Comprar Ryan Air y restaurar a Ryan como su legítimo gobernante", en referencia a Tony Ryan, el fundador de la aerolínea fallecido en 2007. Como vemos a continuación, más del 76% de los votantes emitió un voto afirmativo con respecto a la compra de la compañía por parte de Musk.

Buy Ryan Air and restore Ryan as their rightful ruler — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2026

Tras esto, O'Leary respondió el pasado martes haciendo referencia en una entrevista a la herramienta de inteligencia artificial de Twitter (Grok) y las polémicas generadas por sus capacidades para editar imágenes. En declaraciones al diario 'Financial Times', O'Leary afirmaba que Musk debería de pasar menos tiempo "desvistiendo mujeres y niños" en X. Asimismo, aprovechó para asegurar que sus comentarios sobre Starlink no habían sido "en absoluto despectivos". No obstante, no dudó en señalar que "si (Musk) quiere protagonizar una rabieta idiota en su cuenta X, que Dios le bendiga. Agradecemos cualquier publicidad".

Así las cosas, en la rueda de prensa de este miércoles, el CEO de la aerolínea ha asegurado que Elon Musk no es el "primero ni el último" que le llamará idiota. Así, como hemos indicado anteriormente, también le ha agradecido lo que considera publicad generada para la aerolínea como consecuencia de este enfrentamiento.

Lo cierto es que, como recogen agencias de comunicación, las acciones de la aerolínea apenas han oscilado desde que comenzó este conflicto. Del mismo modo, recuerdan que Ryanair tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 35.000 millones de dólares y se espera que esté libre de deudas en los próximos meses.