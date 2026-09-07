CaixaBank sufre una avería en su app y web: ¿qué ha pasado?

CaixaBank ha sufrido este lunes una incidencia en sus servicios de banca digital que ha impedido a sus clientes acceder durante varias horas tanto a la aplicación móvil como a la página web de la entidad.

La caída se ha producido durante la mañana y ha afectado al acceso de los clientes a los diferentes servicios disponibles a través de los canales digitales de CaixaBank. La entidad ha comunicado que había detectado una incidencia en la banca digital y que sus equipos estaban trabajando para solucionarla. "Sentimos las molestias ocasionadas", ha señalado el banco en su comunicación a los clientes.

Durante el tiempo que ha durado el problema, los usuarios no podían acceder con normalidad a sus cuentas para consultar su información bancaria y utilizar los servicios disponibles a través de la aplicación y la web.

🚨 CaixaBank está caído. El acceso a la banca digital de @caixabank no funciona ni desde la web ni desde la app. En estos momentos resulta imposible acceder a la banca online. ¿Tenéis información de plazo de resolución? #CaixaBank #CaixaBankNow #BancaOnline pic.twitter.com/qIh4ycRGKw — Nacho Montero (@monteronacho) September 7, 2026

El acceso ya ha sido restablecido

Pocas horas después de comunicar la incidencia, CaixaBank ha confirmado que el servicio se había restablecido.

Los clientes ya pueden acceder a sus cuentas a través de los canales digitales de la entidad y consultar sus movimientos o utilizar otros servicios bancarios disponibles mediante la aplicación y la página web. La compañía no ha detallado en la información facilitada cuál ha sido el origen de la incidencia.

La caída también ha quedado reflejada durante la mañana en Downdetector, una plataforma que recoge avisos de usuarios sobre posibles interrupciones en servicios digitales.

Según los registros de esta plataforma, los problemas comenzaron a primera hora de la mañana. Los avisos apuntaban principalmente a dificultades para acceder a los servicios de CaixaBank.

Hola. Hemos detectado una incidencia en la banca digital y estamos trabajando para resolverla. Sentimos las molestias ocasionadas. — CaixaBank (@caixabank) September 7, 2026

Durante una incidencia de este tipo, CaixaBank recomienda utilizar sus canales oficiales para conocer el estado de sus servicios y evitar seguir instrucciones recibidas a través de mensajes o comunicaciones no oficiales.