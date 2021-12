Almeida eleva el tono contra Vox: "Llevo meses aguantando sus mentiras"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este jueves a Vox de "mentir" para no sentarse a negociar los Presupuestos de 2022, tarea para que le ha vuelto a invitar a sentarse con "altura de miras" así como aportar "pruebas, algún indicio" de que ha negociado las cuentas públicas de ciudad con los cuatro concejales del Grupo Mixto.

"Lo único que le pido es que se remangue y que se ponga a trabajar por los madrileños. Que el 2022 es un año extraordinariamente importante, un antes y un después en la ciudad, y le pido que abandone el empecinamiento partidista, y que no pasa nada por actuar como ha hecho Rocío Monasterio. No le pedimos nada diferente", ha trasladado ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad.

Como en ocasiones anteriores, el regidor capitalino ha defendido que "son unos muy buenos presupuestos" y que no ha escuchado "una sola crítica" al portavoz del Grupo Municipal de Vox, Javier Ortega Smith, algo que cree "es difícil" porque las cuentas "permiten dar de comer a miles de personas, permiten rebajar impuestos, más personal en Policía, o que se ejecuten obras muy importantes".

"Los madrileños nos miran en un momento en el que saben que hay que tener altura de miras suficiente para centrarse en lo que de verdad debería aludir a todos. ¿Qué problema hay en sentarse y negociar? ¿Por qué no puede hacer lo mismo que el año pasado?", ha requerido, para apuntar a renglón seguido que "los presupuestos que se aprobaron el año pasado están ya ejecutados en un 85%".

En esta línea, ha señalado que "si no salen los presupuestos del Ayuntamiento, es porque Ortega Smith votará con la izquierda".

Pruebas

El también portavoz nacional del PP ha instado a Vox a aportar "pruebas" de que se está "negociando en un cuartito con los comunistas". Además ha lamentado que el equipo de Gobierno municipal lleva "meses aguantando mentiras de Vox", que "miente con lo de Madrid Central".

Así, ha animado a revisar el pacto de investidura que rubricó junto a Ortega Smith. "Si aparece derogar o eliminar, me comprometo a pedir disculpas. Si no, espero que las pida él", ha retado a Ortega Smith.

Si bien, ha vuelto a ofrecer a Vox sentarse a estudiar los Presupuestos "con quien él quiera, como quiera... pero una estrategia no puede sustentarse es una excusa prefabricada". "A mí que me hagan daño a mí políticamente me es indiferente. Los madrileños son quienes me importan. No voy a entrar en valoraciones subjetivas", ha apuntado.