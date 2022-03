Silencio absoluto de Mónica García y Podemos tras el informe de la Cámara de Cuentas: "¡No se han disculpado!"

La de este jueves fue la primera sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace meses donde los grupos de la oposición no mencionaron al hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso ni tampoco el contrato firmado por Priviet Sportive S.L.

Y es que la de hoy tenía lugar tan sólo un día después de que se hiciera público el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que certifica que dicho contrato se realizó "de manera intachable" y "no observa ninguna tacha ni reparo" en él.

Sólo el portavoz del PSOE, Juan Lobato, reprochó de pasada a Isabel Díaz Ayuso que seguía sin responder a las "diez preguntas" que le realizó sobre los "contratos de la Comunidad de Madrid con su hermano". Por su parte, la líder de la oposición, especialmente combativa en este asunto, calló. Mónica García puso el acento durante su interpelación en criticar la propuesta de PP y Vox de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid.

Así las cosas, el portavoz de los populares, Alfonso Serrano, lamentó que ninguno de los portavoces de los grupos de izquierda se haya disculpado con la presidenta madrileña. "Ayer conocíamos el informe de la Cámara de Cuentas que, como dijimos desde el grupo popular en su momento, no le pone ni un solo reparo al contrato más famoso para la izquierda. Ya sé que un organismo independiente a la izquierda no le gusta", dijo.

"Ustedes han hecho de su estrategia contra la presidenta su eje de campaña y lo estamos viendo: no se han disculpado. Podemos no lo ha hecho; la señora García no lo ha hecho; pero tampoco usted, señor Lobato, que fue usted el que lanzaba mensajes diciendo que 'Ayuso basó su estrategia en decir que la Cámara de Cuentas había fiscalizado' y era mentira", le reprochó entre el aplauso de su bancada.