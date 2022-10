Monasterio señala a Alfonso Serrano y afirma tras la retirada del PP: "No hay comisión"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid señaló, En casa de Herrero, a Alfonso Serrano como la persona [fue el portavoz del grupo parlamentario popular hasta el mes de mayo y ahora es secretario general del PP de Madrid] que se comprometió con ella a estudiar a fondo las residencias.

Así lo aseguró Rocío Monasterio en los micrófonos de esRadio. Además, añadió, avisó a Pedro Muñoz Abrines, que sustituyó a Serrano en el cargo y ahora ostenta la portavocía de los populares en la Cámara madrileña, de sus intenciones de activar ahora la propuesta de creación de la comisión de estudio, que Vox registró en noviembre de 2021. Y que lo hizo tres días antes.

"El señor Serrano, que es con quien yo pacté esto, es del PP. Y con el señor Abrines hablé tres días antes" para comunicarle que iban a tratar de sacar una ley de residencias. Y, "si no queréis, una comisión", asegura que le comentó. "Yo pensaba que el señor Serrano y el señor Abrines eran del PP. O es que a lo mejor tienen a unos que les están suplantando".

Desde el principio, Monasterio sostuvo que había llegado previamente a un pacto con los populares sobre esta cuestión. Por eso no entendía la sorpresa que había despertado su movimiento entre los de Isabel Díaz Ayuso. Pero siempre se apoyó, para sostener esta afirmación, en la votación de la Mesa de la Asamblea: todos los grupos dieron su respaldo cuando registró su propuesta.

"Lo acordamos. Por eso, ustedes en la Mesa (de la Asamblea) no votaron en contra", le dijo a la presidenta madrileña en el transcurso de la sesión de control de este jueves. "¿Me pueden explicar por qué ahora se escandalizan? No votaron en contra".

Desde el PP lo negaron y explicaron que "la Mesa es un órgano jurídico, no político, y que sus decisiones no se adoptan en función de criterios de oportunidad ni siquiera de interés político", sino que se adoptan "en función de lo que establece el reglamento". Si no hay defecto de forma, la Mesa no puede decidir no admitir a trámite una iniciativa.

Ahora, su versión difiere y señala a directamente a Serrano. En declaraciones a Libertad Digital, uno de los aludidos, Muñoz Abrines, volvió a negar tajantamente que existiera ningún tipo de acuerdo o de pacto. El portavoz parlamentario de los populares madrileños asegura que se enteró un día antes de la intención de Vox de activar ahora su iniciativa y añade que no fue hasta la mañana del martes -una hora antes de la reunión de la Junta de Portavoces- cuando consiguió hablar con Monasterio, quien le confirmó su intención de hacerlo.

"¿Qué comisión va a haber?"

Monasterio dio a entender además que retirarán su propuesta. Este posible movimiento se produce después de que el PP informara a Libertad Digital de que no participará en la comisión de estudio promovida por Vox.

"Creo firmemente en esto. Me gustaría tener partidos que me acompañaran. No es un tema electoral, es un tema de principios. De momento, veo que uno no quiere ir y que los otros se lo toman como revanchismo… Yo no estoy para hacerle el juego a la izquierda, no tengo ningún interés ni en avivar el rencor ni en que se utilice de forma electoral. Tengo otros motivos que responden más al mundo de los valores", señaló.

La portavoz de Vox insistió en que su único objetivo es analizar qué se puede mejorar en las residencias. "Es un tema muy sensible. Y estamos en una sociedad que tiende a dejar de lado a los mayores y poner sólo el coste material de lo que cuesta tratar enfermedades crónicas. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo y un discurso pegado al humanismo, al cuidado de la persona".

Monasterio añadió: "Ya está claro que en el Parlamento de Madrid no se dan las condiciones y en el momento en que el PP dice que no va a estar ya no hay comisión, ¿qué comisión va a haber?". Preguntada entonces si sus palabras significan que retirará su propuesta, Monasterio no contestó con un sí rotundo.

"Da igual que la retiremos que no, que ya no va a haber porque en el momento en que el partido en el Gobierno no quiere asistir, no quiere hacer nada…". No obstante, si no retira su propuesta y los grupos de la izquierda del arco parlamentario le dieran su respaldo, la comisión se aprobaría. "Es una pena, yo lo que intento es convercerles. No tengo ningún interés ya", dijo.

Para la portavoz de Vox, "si esta comisión no se celebra, tanto unos como otros serán responsables", e insistió: "Da igual que la retire: ya no hay comisión. Ya no es posible. Si el PP ya no quiere estar, ¿qué vamos a estar con Mónica García? Nosotros no vamos a estar con Mónica García" y el resto de la izquierda que lo que quiere es "revanchismo", explicó.