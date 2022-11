No deja de ser irónico que el mismo fin de semana en que Ignacio Dancausa se proclama presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Podemos lleve a cabo en la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense su Uni de Otoño, que contó con la presencia de destacados dirigentes del partido y también de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, como Juan Carlos Monedero, Pablo Echenique, Ione Belarra o Lilith Verstrynge.

Ocho años después, qué sensación de vértigo estar en la facultad de Políticas donde nació @podemos, celebrando la Uni de Otoño y las primarias donde, casi por primera vez, Podemos empieza a construir partido. Si vienen tormentas, habrá organización. Habrá esperanza. Seguimos. pic.twitter.com/E9bqPq7Vm7 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 4, 2022

"Cuando la comisión organizadora me pidió ayuda para ver cuándo hacíamos el congreso debo reconocer que esta no fue la primera opción. Madrid tiene muchos espacios culturales. Estaba todo lleno. Y es cierto que, siendo esto una organización política juvenil, hubo quien pensó que se podía haber hecho en la facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas. Pero luego vimos que eso no está abierto a gente liberal", desveló el secretario general del PP de Madrid.

Alfonso Serrano, que inauguró el viernes estas segundas jornadas populares que tenían como objetivo debatir sobre la juventud pero también llevar a cabo el congreso de esta organización, denunció que "mientras las NNGG de Madrid están aquí, en Tres Cantos, hoy se está celebrando en la facultad de una Universidad pública madrileña la escuela de un partido político, el mismo cuya decana no permite que una organización juvenil de esa facultad tenga charlas con diputados del PP de Madrid".

Y no deja de ser irónica esta coincidencia porque Ignacio Dancausa comenzó a ser un rostro conocido -y un posible candidato potente para los dirigentes populares- al liderar en esa misma facultad, en la que actualmente estudia, la asociación Libertad sin Ira, que planta cara a los postulados del partido fundado por Pablo Iglesias junto a otros dirigentes morados y que busca abrir espacios de debate y tolerancia en el ‘soviet’ de la Complutense.

Una historia común

Ignacio Dancausa busca dar todas las batallas culturales contra la izquierda. Y eso gusta y mucho a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pero es que, además, según desveló la propia líder de los populares madrileños, ella y este joven de 21 años tienen una historia común. Comparten una biografía parecida.

"Estoy muy orgullosa de él por muchos motivos", comenzó contando Ayuso. Uno de ellos es "porque él ya viene en cierto modo sufrido. Siempre digo que a la política tenemos que llegar habiendo tenido historias personales vitales que nos hagan entender que hay que pelear y que hay que dar todas las batallas y que las cosas no se regalan". Pero es que Dancausa "vino del mismo lugar" que ella, donde la presidenta también forjó mucho de su "pensamiento político".

Lo hizo, dijo, gracias al PP del País Vasco, después también de una serie de acontecimientos "como fue la caída del Muro" de Berlín y de "otras muchas cuestiones que nos demostraban que el mundo no era un lugar siempre fácil, donde había muchos totalitarios y donde había gente que intentaba siempre arruinar todo".

"En el caso de Ignacio y el mío, los dos crecimos en una universidad pública, la Universidad Complutense de Madrid, una de las más importantes del país. Y comprobamos de primera mano cómo ahí nace precisamente ese miedo y nacen esas cadenas ante personas que se creen impunes, que pueden colgar pancartas a favor de presos de ETA, como yo viví cuando estaba en la universidad, y que se arrogaban el pretendido derecho a decir quiénes eran buenos y malos estudiantes; que llamaban siempre a las huelgas; siempre intentaban desestabilizar las universidades y siempre intentaban imponer una hoja de ruta", relató la presidenta madrileña.

"La llamada moqueta, que ponían en marcha en Ciencias Políticas para que los alumnos fueran a echar la tarde y no hacer nada, era la misma que pretendían hacer en Ciencias de la Información [facultad en la que estudió Ayuso] en su día. Ya estaba todo inventado".

Fue en ese momento cuando "un grupo de estudiantes -ahora los de Libertad sin Ira, como aquellos que me acompañaban como representante de alumnos- nos pusimos en pie y nos negamos a que la Universidad pública, es decir la de todos, fuera de unos pocos". Así las cosas, continuó, decidieron "hacer política en positivo, buscar oportunidades para los estudiantes, hablarles de la verdad y de las dificultades y sumar de izquierda a derecha a todos los alumnos en contra de esa agenda totalitaria que, si no la vencemos cada uno en todos los órdenes de la vida, siempre acaba con nosotros".

"Y quién nos iba a decir que una generación, que era la mía, de alumnos que no tenían ningún tipo de inquietud, que lo único que hacían era estar fumando fuera mientras otros nos estábamos buscando la vida, acabarían vicepresidiendo el Gobierno de nuestro país", dijo en relación a Pablo Iglesias. "Afortunadamente tuvimos claro dónde estaba el enemigo y supimos hacerle frente y durante muchos años estos alumnos no pudieron ejercer nada de su agenda política totalitaria en una facultad tan importante como aquella que estaba dando profesionales de Ciencias de la Información. Y eso mismo es lo que ha hecho ahora Ignacio".

Es por esto que cree que el nuevo presidente de la organización juvenil es "magnífico" porque "desde su experiencia personal, y desde la valentía, se ha forjado como una persona que además no ha venido buscando un escaño, no ha venido buscando un sueldo público. Ha sido llamado para dar la batalla más importante que podemos dar en nuestras vidas que es la defensa de la libertad".

"Es el momento de ir a las universidades"

Libertad Digital visitó a Dancausa en el campus de Somosaguas poco antes de que se hiciera oficial su candidatura a presidir las NNGG del PP de Ayuso. Nos habló de su convencimiento acerca de movilizar a la juventud, también en las universidades madrileñas. Y este sábado la presidenta coincidió al cien por cien con ese planteamiento. "Las cosas siempre claras. Sed relevantes, sed influyentes. Es el momento de ir a las facultades, ir a los colegios mayores y hablarles" a los jóvenes estudiantes. "Por eso estamos aquí: muchos nos miran y nos necesitan".

"Os pido que vayáis a las universidades, que estéis en los medios, que deis todos los debates". "Id a las universidades", insistió y "cuando os pregunten ‘libertad para qué’ contestad ‘libertad para vivir’". Y, como ya hiciera en el congreso que la proclamó presidenta del PP de Madrid, Ayuso avisó: "Quiero que seáis jóvenes del Partido Popular y nunca viejos de Nuevas Generaciones".

"Si bajamos a su nivel siempre nos van a ganar"

La presidenta quiso darle a estos jóvenes del partido algunos consejos. Uno de ellos fue que no desarrollen planteamientos únicamente sobre la base "de ir contra la izquierda. No se trata de estar en contra de ellos. Estamos para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, que tenemos una forma de ver la vida mucho más generosa, mucho más vital, alegre, ambiciosa, y con ganas. Y que son ellos los que pretenden destrozar este modo de vida".

En resumen: "No se trata de que marquen el terreno y tener que ir nosotros a defendernos. Se trata de que nosotros somos la mayoría que ha traído más prosperidad y son ellos los que pretenden destrozarlo, por tanto, son ellos los que tienen demostrar en qué se diferencian de nosotros". Y es que, "si bajamos a su nivel, siempre nos van a ganar".

Meses complicados por la Sanidad

Ayuso avisó, no obstante, de que vienen tiempos difíciles y reconoció que lo que queda por delante son unos meses complicados. "La izquierda en Madrid en estos últimos días anda furibunda intentando una y otra vez boicotear los servicios públicos de todos. Y es que, otra vez más, el miedo se apodera de la izquierda porque, una vez más, ven que la Comunidad de Madrid les va a dar la espalda".

Así, dijo, "intentarán despistarnos, intentarán llevarnos a la tensión social, intentarán trasladarle el miedo a los vecinos de toda la Comunidad de Madrid que no tienen por qué estar presos de estos intereses". Pero "nuestro proyecto es mucho más ambicioso que todo ello: es el de defender un modo de ver la vida a la madrileña, en libertad con respeto y dejando a los ciudadanos vivir en paz".