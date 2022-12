El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid prorrogará los Presupuestos de 2022 ante la imposibilidad de aprobar las cuentas públicas del próximo año por el no de los grupos municipales de izquierda y el "muro" encontrado en Vox.

Así lo comunicó en rueda de prensa el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien acompañado de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, incidió en que ya se trabaja en la prórroga para adoptar medidas "obligadas como consecuencia de la cerrazón de los grupos municipales". "No estamos en condiciones de convocar ese pleno extraordinario", afirmó.

No ha pillado por sorpresa esta decisión en el Palacio de Cibeles. Hacía ya días que el propio regidor reconocía que el área de Hacienda que capitanea Engracia Hidalgo trabajaba en el escenario de una prórroga presupuestaria, algo que el Gobierno municipal siempre ha calificado de poco deseable.

Pese a las numerosas peticiones para sentarse a negociar, Vox, el "socio natural", declinó la oferta en otras tantas ocasiones. Los de Javier Ortega Smith pusieron además una "línea roja" que era levantar restricciones para circular a todo tipo de vehículos por el distrito Centro.

Almeida llegó a decir que esta petición había sido una "pistola en el pecho", algo "imposible" de llevar a cabo porque sería incumplir la ley. Este jueves señaló que esto es una "excusa" del portavoz Ortega Smith "para poder bloquear o al menos intentarlo, a lo largo del año 2023".

El alcalde recordó cómo el portavoz de Vox en Cibeles "ni siquiera ha respondido" al correo electrónico que le envió invitándole a sentarse y hablar de las cuentas públicas. "No responde a un correo del alcalde de Madrid, y la delegada de Hacienda ha contactado en diversas ocasiones con la portavoz de Vox y tampoco ha accedido en ningún momento", afeó.

Si bien, reconoció que Ortega Smith "ha sido coherente con lo que dijo en un primer momento, que no estaba dispuesto a aprobarlos". "No es una buena noticia para la ciudad de Madrid; esto no beneficia a los madrileños".

Por su parte, Begoña Villacís cargó contra Vox, "el Grinch de la Navidad de la política", y afirmó en reiteradas ocasiones en rueda de prensa que los de Javier Ortega Smith son sinónimo de "política inútil". "Uno tiene que venir a la política crecido, madurado y educado porque se viene a algo serio, a gobernar, y unos presupuestos son imprescindibles y más en esta situación".

Decaen las subvenciones nominativas

Esta prórroga presupuestaria, explicó Almeida, "plantea muchos inconvenientes, muchos interrogantes" y alertó de que "decaen automáticamente todas las subvenciones nominativas, algunas como las que permiten trabajar con Cáritas, la que permite dar alojamiento a familias, la que permite cooperar con el Teatro Real, o la que permite crear infraestructuras, y pone en serio riesgo que puedan llegar los fondos europeos".

De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid se prepara para su tercera prórroga presupuestaria. Fue en el mandato anterior, con Manuela Carmena como alcaldesa, cuando el presupuesto tuvo que ser prorrogado hasta en dos ocasiones. La primera fue en 2016 de cara a las cuentas de 2017 hasta conseguir el apoyo de sus socios, los socialistas de Purificación Causapié, dos meses después del calendario habitual, en febrero. Se convertía así en la primera prórroga del Ayuntamiento de Madrid en la historia de la democracia.

Hace solo dos días, durante la celebración del Pleno ordinario, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, mantenía en el aire la postura de su grupo ante un potencial Pleno extraordinario, "si es que se convoca". "No sabemos a qué juegan", declaraba acompañado en los pasillos de Cibeles por la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, quien también ha provocado la prórroga de las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid.

Ahora en el Ayuntamiento, al igual que en la Asamblea, las cuentas no salen ante la falta de apoyo de Vox. El grupo parlamentario que abandera Monasterio tumbaba hace una semana en comisión el proyecto de presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para 2023.

Las ordenanzas fiscales sí contaron con el sí de Vox

Veinticuatro horas antes del Pleno ordinario, el Grupo Municipal de Vox se abstenía en comisión en la votación del proyecto de presupuestos. El texto obtenía de este modo dictamen favorable con el voto de calidad del PP tras el 'no' del Grupo Mixto, PSOE y Más Madrid. El de ordenanzas fiscales salió adelante con el 'sí' de PP, Cs y Vox, la abstención del Grupo Mixto y Más Madrid y el 'no' del PSOE.

Ortega Smith se confesaba "perplejo" ante el hecho de que no se hubiera convocado ya el Pleno de presupuestos y explicaba que en las comisiones Vox "estudia, pide información y mantiene una posición de abstención, a no ser que provoque la paralización de un expediente". "Luego, en función del debate, en el Pleno votamos", indicaba.

Martínez-Almeida y Ortega Smith escenificaron en el Palacio de Cibeles su batalla particular, con reproches entre ambos y acusaciones mutuas de engordar a la izquierda. Fue el último choque entre ambos en una escalada que arrancó cuando el Gobierno municipal presentó el proyecto de presupuestos sin contemplar la moratoria de zona de bajas emisiones en el distrito Centro, "línea roja" para que Vox diera el sí a las cuentas.

Vox no presentó ninguna enmienda al presupuesto, al contrario que el resto de las formaciones políticas en la oposición. Tres han sido las enmiendas a la totalidad (de Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto). El Mixto el año pasado apoyó las cuentas de Almeida, con el coste político que les supuso en forma de dimisión del concejal Felipe Llamas por no estar de acuerdo con esa decisión. El principal grupo de la oposición presentó 192 enmiendas parciales y el PSOE 177.