Ayuso transforma el refrán del 'mono con dos pistolas': "Tiene más peligro que Óscar Puente con Twitter"

Los problemas en la red ferroviaria de Cercanías han alcanzado las últimas semanas sus cotas más altas, con tres descarrilamientos en doce días que se suman a las múltiples incidencias diarias hasta alcanzar más de 700 en 2023.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva tiempo pidiendo al Ejecutivo central, de quien depende este servicio, más inversión pero, tras estos accidentes, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, envió una carta al ministro Óscar Puente solicitándole una reunión urgente para abordar este problema de forma conjunta las dos administraciones.

El ministro, lejos de atender las demandas, ha ido calentando la polémica con declaraciones en las que deslizó como causa de estos descarrilamientos un posible boicot alimentado por Isabel Díaz Ayuso mientras que contestaba a Rodrigo que sólo recibiría a la presidenta madrileña.

Es en este contexto en el que el portavoz del PSOE decidió preguntar a la jefa del Ejecutivo regional en la sesión de control de este jueves por la mejora de la red de transporte público de la Comunidad. "Para usted que se rompa una aguja de una vía de tren es un ataque de Pedro Sánchez a Madrid; ahora, que ustedes construyan una línea de Metro sin informes, con prisas electorales y se estén hundiendo cientos de casas son cosas de gestión", espetó Juan Lobato en relación a la línea 7B impulsada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. "Esto en mi pueblo le llaman tener la cara de cemento armado".

"En política hay gente que se dedica a insultar y a hay gente que se dedica a proponer", llegó a afirmar también Lobato. "Usted habla de Fórmula 1 y yo hago propuestas de transporte público. Es muy positivo que venga pero no se crea que porque pasearse en un descapotable rojo por delante del Zendal va a ocultar su despilfarro, su nefasta gestión ni su falta de respeto y educación".

"Yo no he construido ni un sólo kilómetro de Metro para tirar nada de nadie, todo lo contrario: estoy poniendo todo lo que me permite el máximo legal para ayudar a las personas afectadas por la línea de San Fernando de Henares que, como bien sabe aunque tanto omite, es una situación que yo no he provocado", le contestó después la presidenta.

Ayuso le replicó que "se tiene que defender de la gestión que se está realizando de las Cercanías porque incluso su ministro, que no ha dejado de insultar en todo momento - ¿sabe la expresión de ‘tiene más peligro que un mono con dos pistolas’?, pues ahora se va a decir ‘tiene más peligro que Óscar Puente con el Twitter’ -, intentó incluso implicarme a mí con supuestos sabotajes hasta que periodistas de la propia Sexta tuvieron que callarle la boca porque nos llevaba a una crisis institucional sin precedentes".

La presidenta añadió que "durante las primeras incidencias" ella no dijo nada, "durante años lo único que he pedido es que el Gobierno invierta más en Cercanías, nada más que eso". Pero "cuando ya hemos llegado a las 1.500 incidencias en tres años es cuando nosotros tenemos que decir de una vez por todas que apliquen el plan que estaba pendiente para ayudar a los usuarios". Ayuso aconsejó a la bancada socialista que mire "los tonos, las formas y los insultos y verán que no proceden de este Gobierno".

"Señor Lobato, hay que tener moral y desparpajo"

Los diputados populares, mientras, no daban crédito con que los socialistas hubieran decidido plantear esta cuestión precisamente esta semana. "Señor Lobato, hay que tener moral y desparpajo para ponerse a uno mismo en las situaciones que se pone usted: en sólo 15 días descarrilan en Madrid tres trenes que dependen del Gobierno del PSOE y viene usted aquí a preguntarle a la presidenta por el transporte público", expuso cuando tuvo ocasión su portavoz.

Según Carlos Díaz Pache, "el PSOE y Más Madrid han escogido cada uno a un ministro para que se dedique, exclusivamente, a atacar. Es lo único que ha encargado Pedro Sánchez a Mónica García y Óscar Puente, que ataquen por tierra, mar y aire a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y a su familia, a ser posible". El popular avisó de que "no nos impresionan con su maquinaria de poder. Vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto, a Madrid y a España, y no dejaremos ningún atropello sin respuesta".