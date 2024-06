La presidenta de la Comunidad de Madrid se pronunció este jueves públicamente sobre el acuerdo alcanzado acerca del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE, bajo la asistencia de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Vera Jourová. Lo hizo dos días después de conocerse el pacto, en Antena 3 y de forma paralela a la entrevista que esos momentos estaba manteniendo el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en Es la mañana, de esRadio.

A Isabel Díaz Ayuso la noticia le cogió en Alemania; en concreto en una reunión con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y su vicepresidente, Luis de Guindos. Pero fuentes de su estricta confianza se encargaron de trasladar su postura sobre el mismo: es "un gran éxito de Feijóo defendiendo la independencia judicial".

Estas palabras causaron cierta extrañeza, teniendo en cuenta que unos días antes había trasladado una seria advertencia a los suyos acerca de la necesidad de despolitizar primero el órgano de gobierno de los jueces y renovarlo después, y fueron utilizas por Vox para tratar de desacreditarla. "Quienes no creen en nada no tienen problema en cambiar de principios. La mayor estafa", se apresuró a decir Rocío Monasterio.

Pero Ayuso rompió este jueves su silencio y explicó el por qué de su satisfacción aunque introduciendo esta vez ciertas reservas al respecto, habida cuenta de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que unas horas antes, en una entrevista en la Cadena Ser, afirmó que el acuerdo con el PP no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces: "No es vinculante. Defiendo nuestro modelo".

La presidenta relató que ha hablado con Feijóo mucho estos días. Lo hizo antes y también después de que se rubricara el pacto por parte de Bolaños y Esteban González Pons. "Yo estoy más tranquila", dijo. Pero admitió que ella, "desde luego, es cierto" que desconfía "muchísimo de todo lo que viene haciendo el Gobierno y es bien sabido".

Ayuso consideró que "es un éxito sin precedentes conseguir que, sentando a Europa, el Gobierno entre en razones". Ahora bien, añadió: "No sé por qué motivo, no sé hasta cuándo". En esta misma línea, la presidenta incidió en que espera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "cumpla esa palabra porque si no, a ojos de toda Europa, van a quedar como trileros. Espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades". En este punto, la presidenta reconoció que ella ha "desconfiado mucho de lo que ha venido haciendo este Gobierno por muchos motivos", entre ellos el fiscal general del Estado que "tenemos", que "tendría que haber sido cesado y hace muchísimo se saltan todos los contrapesos, la separación de poderes, riéndose de todo".

Otro de los aspectos por los que la baronesa madrileña desconfía es el Tribunal Constitucional. Y es que esta misma semana se ha conocido que la mayoría de izquierdas que compone el tribunal de garantías prepara para la anulación total o parcial de las condenas por el caso ERE de Andalucía. "Lo que más me preocupa del Constitucional es que se convierta en una cuarta sala que enmienda planas y que corrige a los jueces (en decisiones que afectan) a la mayor trama de corrupción de la historia con los ERE de Andalucía o graves delitos en Cataluña", expuso. "Porque han convertido al Constitucional en un órgano que hace política, en un órgano que enmienda la plana al Tribunal Supremo y que toma decisiones que no le son propias sin respetar la autonomía de las comunidades autónomas y tomando decisiones en temas fundamentales que nos hacen polvo, sin respetar a su vez que los ciudadanos, por ejemplo, en Madrid han votado unas políticas determinadas".

También cree Ayuso que "no hay que menospreciar ni tampoco tildar de extrema derecha a aquellos ciudadanos que desconfían" ya que, "evidentemente, es lógico porque el sanchismo ha dado sobrados motivos para desconfiar de él a lo largo de estos años y no puede ser que, porque haya gente que no lo entiende del todo, sea tildada de extrema". Otra cosa bien distinta es la crítica feroz de Vox, distinguió, que "tiene esas palabras grandilocuentes cuando las cosas van bien y cuando no".

Pero el Constitucional no es el único asunto que despierta sus suspicacias. La presidenta se mostró este jueves reacia a llegar a más acuerdos con el Gobierno acerca de otros organismos pendientes de renovación, como el Banco de España, la CNMV o la CNMC. "No me avengo a cualquier pacto porque cuando hemos pactado siempre hemos salido engañados", dijo, mostrando sus "reticencias a confiar en según qué personas". "El Gobierno sonríe por fuera, lo disfraza todo de normalidad con gestos, pero de puertas adentro va colonizando todas las instituciones y rompiendo los contrapesos".

Dicho esto y expuestas las desconfianzas que le suscita el PSOE, la presidenta cerró filas con Núñez Feijóo y destacó las bondades del acuerdo sobre el CGPJ. "El presidente, con sumo cuidado y respeto, nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea la propia Unión Europea si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la justicia y que vea, de esta manera, que todo lo que venimos denunciando desde el Partido Popular está ahí".

Ayuso explicó que el hecho de que "pueda haber unos contrapesos dentro de este órgano tan importante, puesto que luego después dependen de él los nombramientos de Tribunal Superior, Tribunales Superiores regionales y, por tanto, el día a día del Poder Judicial" hace que ella pueda encontrarse "más tranquila".