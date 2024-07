Ayuso defiende a Nacho Cano y acusa al Gobierno de impulsar una detención política: "Es simplemente estalinismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid realizó este miércoles una defensa cerrada de Nacho Cano. Lo hizo durante la presentación del festival de la Hispanidad 2024, una iniciativa con la que la jefa del Ejecutivo regional está implicada especialmente, y después de la rueda de prensa que el artista ofreció un día antes para dar explicaciones acerca de su detención por contratar presuntamente inmigrantes ilegales para su musical Malinche.

En 2021 la Comunidad de Madrid concedió al músico la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo y la izquierda ha puesto el foco sobre ello después de que salieran a la luz estos hechos.

Pero Isabel Díaz Ayuso ha respaldado las tesis de Nacho Cano, que en esta rueda de prensa aseguró que su detención estaba motivada por su cercanía con la presidenta madrileña. "Van a por mí porque también van por Ayuso", afirmó el artista. "Ayer, aquí en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir, también en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o en la empresa. Y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho en los últimos años por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es, además, uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo, con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios, en libertad", aseguró la jefa del Ejecutivo regional.

Ayuso puso el acento en que "la libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún Gobierno", dijo. Así, "buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios".

La presidenta calificó de "inaceptable" la "presunta detención" de Nacho Cano y la posterior "campaña de desprestigio" en su contra. "Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida". Y sentenció: "La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo". Ayuso advirtió de que "no podemos callar y no nos callaremos". Sus palabras fueron aplaudidas por todos los presentes.

La estrategia de "la tinta del calamar"

También su portavoz en el Ejecutivo regional habló sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno. Miguel Ángel García también sostuvo que hay una intencionalidad en esta detención encaminada a desviar la atención sobre los asuntos que acechan al presidente Pedro Sánchez, como la imputación de su mujer, Begoña Gómez, o el registro por parte de la UCO de la Diputación de Badajoz por el caso de su hermano.

"Todos hemos visto cómo la UCO ha entrado en ese despacho que se ha creado a toda velocidad para justificar la actividad del hermano del presidente; hemos visto también recientemente algo inédito en nuestro país, como es que la mujer del presidente del Gobierno tenía que declarar ante los juzgados, imputada por presuntos casos de corrupción y de tráfico de influencias (…) En definitiva, estamos viendo el interés que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez y del propio Pedro Sánchez de tratar de desviar la atención y tenemos la sensación de que esta cuestión de Nacho Cano no puede dejar de ser eso, tratar de desviar la atención sobre lo grave que está ocurriendo" acerca de esos casos de corrupción que "acechan" a Sánchez.

El portavoz y consejero de Presidencia señaló que lo de Cano responde a una "sobreactuación" ya vista en "otros ámbitos que el Ministerio del Interior" y a la "obsesión" del presidente del Gobierno de "utilizar todos y cada uno de los medios del Estado para tratar de echar tinta del calamar sobre algo que le afecta de lleno y en lo personal". García subrayó que la Comunidad de Madrid "no" confía en el Ejecutivo central. "Es muy fácil desprestigiar a una persona". Y ahora esta persona, añadió sobre el músico, "que públicamente ha apoyado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se ve sometido a algo que, como él mismo ha denunciado, le parece desproporcionado".

"El silencio de la cultura progre"

Martín incidió en que "confían" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la "presunción de inocencia", pero recordó que "las actuaciones" no pueden ser desproporcionadas. En una línea similar se pronunció también secretario general del PP de Madrid, que manifestó su total respeto por las actuaciones judiciales. Ahora bien, Alfonso Serrano apuntó que "urgen" explicaciones del Ministerio del Interior y de la Policía, tras la denuncia efectuada por los bailarines del musical.

"Ha dado más explicaciones Nacho Cano que Pedro Sánchez o su mujer por el presunto caso de corrupción que le afecta", afeó Serrano, que resaltó que el artista "es un productor audiovisual referente en el ámbito musical de nuestro país y que hace sus negocios sin ningún tipo de subvención". El número dos del partido que preside Ayuso añadió, en plena polémica por el reparto de inmigrantes menores no acompañados, que los "migrantes que trae Nacho Cano "vienen a formarse y a trabajar, los que nos trae el Gobierno de España lo desconocemos".

Asimismo, Serrano puso de manifiesto lo "curioso" que resulta "el silencio cobarde del sector de la cultura progre de nuestro país que no ha dicho absolutamente nada de este caso. Yo me pregunto si con un Gobierno del PP, de repente entraran policías a detener a alguien de la familia Bardem, que estarían diciendo los medios de izquierdas".