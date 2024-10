Falta de demanda y la imagen "perjudicada" de Begoña Gómez, las razones de la UCM para suprimir su cátedra

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) negó la renovación de uno de los dos másters que formaban parte de la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios del pasado mes de septiembre. En aquel entonces, no trascendieron los motivos por los que la universidad, cuyo rector es Joaquín Goyache –imputado en el caso Begoña Gómez—, decidió no renovar el Máster de Formación Permanente en Transformación Social Competitiva. Cerca de un mes después, conocemos que los motivos de la UCM para suprimir su máster fueron, no sólo la imagen "perjudicada" de la mujer del presidente, sino también la falta de demanda de la misma.

Según la resolución de la Comisión de Formación Permanente de la Universidad Complutense a la que ha tenido acceso Europa Press, el órgano alegó que la imagen de Begoña Gómez –imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios— se vió "perjudicada" con motivo de las diferentes actuaciones judiciales, por lo que se prefería no seguir vinculando a la mujer del líder socialista con la institución educativa y evitar la "importante devaluación reputacional y de prestigio" de la UCM.

Otro de los motivos fundamentales en los que se sustenta el informe es la falta de interés por parte de los alumnos para cursar el máster y las diversas cancelaciones que se han producido desde que se han ido conociendo las actuaciones de Gómez. Así, se especifica la "baja demanda y poco interés" de un posible alumnado "constatada" por la institución escudándose en una "escasa demanda social" de formación en esta temática. Algo que no habría impedido la creación del máster en octubre de 2020 y que este se haya mantenido hasta que su directora ha sido investigada por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

Los ingresos no cubren los gastos

En esta línea, la UCM argumenta que, "en consecuencia" a la baja demanda y la imagen damnificada, "los ingresos a través del canon no llegan a cubrir los costes directos e indirectos generados por la actividad del Máster". Por ello, "no concurren las condiciones mínimas necesarias de interés público que este órgano entiende precisas para justificar el desarrollo del Título".

Cabe recordar que el rector de la Complutense fue a declarar como testigo en el caso y que pasó a ser investigado después de que asegurase ante el juez de instrucción Juan Carlos Peinado que había visitado Gómez, las razones de la UCM para suprimir su cátedra el Palacio de La Moncloa antes de que se le otorgase a la esposa del jefe del Ejecutivo una cátedra extraordinaria. Asimismo, el empresario Carlos Barrabés –entre otros— también se encuentra imputado en el caso, en el que uno de los hechos que se investiga es si hubo un trato de favor en la creación de la cátedra.

Begoña inaugura hoy el otro máster de la UCM

A pesar de que la UCM argumentase una falta de prestigio que podía suponer la vinculación de su imagen con Begoña Gómez, la misma universidad ha invitado a la mujer del presidente socialista del Gobierno este mismo martes a inaugurar el acto del máster en dirección de captación de fondos del que es codirectora.

Este acto, según ha informado la UCM en un comunicado, tiene el objetivo de "analizar el papel de la Generación Z en el futuro del tercer sector y su capacidad para impulsar el cambio social" en el marco de la presentación del Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones Sin Ánimo de Lucro, perteneciente a la cátedra que codirige Gómez.