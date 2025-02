Adiós a los patinetes eléctricos de alquiler en Madrid

Las empresas dedicadas al alquiler de patinetes eléctricos han cesado su actividad en Madrid después de que la Justicia anulara las medidas cautelares vigentes desde octubre. Pese a su apuesta inicial por esta nueva modalidad de transporte, José Luis Martínez-Almeida ha valorado de forma positiva este adiós motivado por la incapacidad de las empresas "de acreditar que iban a cumplir esos requisitos", lo que ha llevado a la rectificación de la medida por parte del Ayuntamiento.

Desde el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, el alcalde de Madrid ha aclarado que esta decisión no impide que aquellos que tengan patinete privado puedan seguir haciendo uso de él. Además, ha respondido a las críticas de la izquierda, que le reprochó no haber seguido el ejemplo de París en la prohibición de los patinetes. "No es lo mismo porque nosotros lo que hicimos fue tratar de regular en condiciones que fueran compatibles con la seguridad fundamentalmente de los peatones", ha señalado, destacando que las empresas de alquiler no han logrado garantizar esa seguridad y es precisamente por ello que "no procede que siga habiendo empresas de patinetes en Madrid".

Almeida también ha aprovechado la ocasión para "dar otra buena noticia" a los madrileños —a diferencia de otros que solo les dan "malas noticias", les "critican" o les "mienten"— en relación a los niveles de calidad del aire en la ciudad. "Hemos vuelto a bajar la contaminación un 10% respecto al mismo mes del año pasado", ha informado el regidor, elogiando unos datos que avalan las políticas medioambientales impulsadas por su equipo de gobierno.

El alcalde de Madrid ha insistido en su intención de seguir implementando "políticas que permitan el crecimiento económico y la mejora de la sostenibilidad medioambiental" tras el fin de este periodo en la capital y "que son propias del centro-derecha". Así, ha celebrado que la izquierda se haya quedado definitivamente "sin la bandera del medioambiente y la sostenibilidad".

En lo referente a la regulación de los tuk-tuk —los vehículos de tres ruedas que circulan de forma cada vez más habitual por Madrid—, ha explicado que el área de Medio Ambiente y Movilidad está trabajando en una propuesta de regulación que espera tener "en un plazo breve de tiempo". "No todo tienen que ser prohibiciones y restricciones, es posible crecer económicamente y en términos de sostenibilidad medioambiental", ha alegado, para recordar que, por quinto año y tres consecutivos, Madrid ha sido nombrada Ciudad Arbórea del Mundo por las Naciones Unidas.