De diputado del PSC a presidente de Aena colocado por Ábalos: así es Maurici Lucena al que señala Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado la actuación del presidente de Aena, Maurici Lucena, en relación con la situación de más de 500 personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. "Está actuando más como diputado del PSC que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad empresarial", ha lanzado Almeida.

Hace diez días, el presidente de la compañía aeroportuaria amenazó con llevar al Consistorio a los tribunales para que se hiciera cargo de las personas sin hogar que duermen en Barajas. Lucena justificó su advertencia aludiendo a una "dejación de funciones" por parte del Gobierno municipal. Barajas se estaba convirtiendo en un terreno sin seguridad e higiene según los trabajadores del aeropuerto, que habían denunciado plagas de chinches, piojos y garrapatas que obligaron al cierre de mostradores y a fumigaciones urgentes, a pesar de que Aena negase estos hechos.

Por su parte, Almeida calificó esta actitud de "hostigamiento hacia las personas que viven o pernoctan en el aeropuerto" y acusó a Aena de "utilizar políticamente a las personas más vulnerables".

El siguiente movimiento de Aena —que desde el Ayuntamiento calificaron de "parche"— fue imponer controles nocturnos para acceder a las terminales del aeropuerto con el fin de reforzar el control en las instalaciones y preservar el carácter de paso de las terminales, "que no tienen en ningún caso las condiciones adecuadas para pernoctar". Aunque desde la aeroportuaria aún no han informado cuándo comenzarán estas restricciones, podrán acceder exclusivamente pasajeros, acompañantes y trabajadores.

El pasado viernes, el Ayuntamiento envió un requerimiento a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para resolver las peticiones de asilo que actualmente se encuentran en recursos municipales. Desde el Ayuntamiento advierten que, si el Gobierno no responde en un plazo de treinta días, acudirán a los tribunales. "Son personas, merecen un respeto, merecen un plan de acción social conjunto de las administraciones, liderado por Aena, liderado por el Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, que es lo que pasó en el aeropuerto del Prat", reclamó el alcalde la pasada semana.

Ha sido este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente —precisamente el titular del ministerio del que depende Aena—, quien ha salido en defensa del Ejecutivo para negar que entre las personas que pernoctan en Barajas haya "solicitantes de asilo". "Lo voy a volver a repetir, para que quede claro: son pobres desatendidos por Madrid. Punto", ha sentenciado esta mañana en sus redes sociales.

Exdiputado del PSC y "conocido" de Sánchez

En cuanto a Maurici Lucena, al que hoy Almeida se ha referido como "diputado del PSC", fue nombrado en julio de 2018 presidente de Aena por el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sustituyendo en el cargo a Jaime García-Legaz, nombrado por el PP. Su trayectoria política y profesional ha estado ligada al Partido Socialista de Cataluña, donde ejerció como diputado y portavoz en el Parlamento catalán entre diciembre de 2012 y octubre 2015.

Cercano a figuras del socialismo catalán, como José Montilla y Salvador Illa, fue asesor económico de la campaña electoral del PSC en las elecciones generales de 2004 antes de saltar al sector privado en el Banco Sabadell. También desempeñó cargos de relevancia en la administración pública, como director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y vicepresidente ejecutivo de Isdefe, otra empresa pública vinculada al Ministerio de Defensa.

En los comicios autonómicos de noviembre de 2012, resultó elegido diputado por el PSC, como número 2 en la lista por Barcelona. Durante esa legislatura, ejerció como portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico.

En 2021 fue propuesto por Salvador Illa como posible vicepresidente económico de la Generalidad si el PSC lograba formar gobierno en Cataluña, un anuncio que Lucena aceptó y que obligó a Aena a emitir un comunicado confirmando su dedicación exclusiva a la empresa pública mientras se decidía el futuro político de Cataluña. Según El Mundo, también trabajó durante unos meses en el equipo económico de Jordi Sevilla cuando éste asesoraba a Pedro Sánchez.

Su nombramiento al frente de la empresa pública española que gestiona los aeropuertos se produjo coincidiendo con la llegada de Sánchez al poder. Según afirma Vozpopuli, su vinculación con el presidente del Gobierno habría quedado de manifiesto en algunos mensajes al poder ser Lucena el "conocido de hace muchos años" que le asesoró en el rescate de Air Europa. "Me parece que incluso se podría contemplar hacer crecer desde Air Europa una plataforma aérea del sur de Europa con Alitalia y Tap", decía el mensaje del "amigo" de Sánchez reenviado a Ábalos.

Como investigado ante el Supremo, Víctor de Aldama declaró que Ábalos y su exasesor se encargaban de que "se hiciese caso" de lo que decía en las reuniones a las que iba en Aena con el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. También manifestó haberse reunido por el asunto del rescate con el presidente de Aena. No obstante, matizó que "Mauri" no participaba de forma directa, sino que se le mantenía informado.

En este contexto, la actuación de Lucena en Barajas ha quedado en entredicho para Almeida, que ha reclamado acciones similares a las aplicadas en El Prat, donde cuando se produjo una situación similar con multitud de personas sin hogar pernoctando en sus instalaciones, se organizó un plan de acción social conjunto entre la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el de Barcelona y Aena, liderado por esta última. "Son dos formas de actuar completamente distintas: unos fumigan y otros acogemos, unos quieren echarlos a la calle y otros los vamos a seguir manteniendo", ha sentenciado el alcalde en referencia al presidente de la aeroportuaria.