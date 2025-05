La escalada bélica entre Aena y el Ayuntamiento de Madrid a cuenta de los casi 500 sintecho que pernoctan en el aeropuerto de Barajas continúa en aumento. El Consistorio ya ha enviado un requerimiento a los ministerios de Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que asuman la atención de los solicitantes de asilo; de no ser así, acudirá a los tribunales. El alcalde, además, señaló directamente al presidente al presidente de Aena, Maurici Lucena. "Está actuando más como diputado del PSC que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad empresarial".

Un día después, Lucena ha pedido al regidor capitalino una reunión "con carácter de urgencia" con el fin de resolver "el grave y delicado problema de las personas sin hogar" que pernoctan en el aeropuerto. Lo ha hecho a través de una carta a la que han tenido acceso antes los medios que el propio alcalde, según ha lamentado después Almeida.

En ella subraya que se pone en contacto con él "conforme a las obligaciones legales que la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad impone al Ayuntamiento de Madrid" que dirige y haciendo hincapié en que las terminales y los espacios públicos del aeropuerto "pertenecen íntegramente al municipio de Madrid" del cual Almeida es alcalde.

"Dada su condición de Abogado del Estado y sus sólidos conocimientos jurídicos, usted sabe perfectamente que la obligación legal de atención social primaria en todo el municipio de Madrid corresponde inequívocamente al Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado Lucena.

Así, ha sostenido que, "a diferencia de la diligente gestión de las instituciones públicas catalanas de un problema análogo en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en los pasados meses, es verdaderamente lamentable que la principal infraestructura de transportes de España y puerta de entrada da Madrid esté siendo desatendida espuriamente" por el Gobierno municipal, a pesar de que en el Consistorio "son conocedores de la existencia del problema desde hace muchos meses".

Tras estas palabras, el presidente de Aena le ha solicitado "cordialmente que deje a un lado la estéril guerra de declaraciones en la que entusiastamente se ha embarcado (que a nada provechoso conduce) y, con la colaboración de Aena, busque una solución adecuada y digna al colectivo vulnerable de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Madrid". En este punto, ha indicado que se pondrán en contacto con la Secretaría del alcalde este mismo martes para "coordinar el encuentro solicitado", al que, según ha remarcado, "deberían dar la máxima prioridad".

José Luis Martínez Almeida le ha replicado después. En primer lugar, el alcalde le ha exigido que comparezca en la reunión que propone llevando consigo el censo de esas personas, asunto primordial para el Ayuntamiento a fin de conocer quiénes son y cuáles son sus necesidades. En segundo lugar, ha exigido que en el encuentro estén también presentes los ministerios competentes, esto es el de Interior y el de Inmigraciones. "Yo entiendo que Aena prefiere fumigar y prefiere cerrar las puertas. Nosotros no estamos en esa solución, nosotros estamos en la solución de acoger a las personas que están en una situación tan desesperada como para ir a dormir al aeropuerto de Barajas. Y ahí es donde nos va a encontrar Aena. Pero para eso necesitamos indudablemente ese censo".

Si finalmente Lucena acude sin ese censo, Almeida concluirá que no busca el acuerdo sino la foto. "Ahora, que tampoco piense que esto se soluciona simplemente diciendo ‘Ayuntamiento, llévatelos’. Porque esto no funciona así. Nosotros no podemos entrar en el aeropuerto y obligarles a que se vengan, pero es que tampoco Aena puede obligarles a que salgan", ha expuesto el alcalde manifestando lo enrevesado de la situación.

El alcalde también ha replicado a la portavoz socialista, quien desde el minuto uno de que este problema estallara ha puesto el foco en el gobierno municipal, asegurando que es el único competente para solucionarlo. "¿De verdad piensa Reyes Maroto que yo puedo entrar con Policía en el aeropuerto de Barajas y llevarme a todas esas personas por la fuerza e ingresarlas en un centro de acogida del Ayuntamiento de Madrid?, ¿de verdad es tan simplista la solución para Reyes Maroto? Yo creo que hay que ser un poco más serio cuando hablamos de un tema de esta gravedad", ha afirmado toda vez que ha apuntado que si bien el Consistorio dispone de medios para atender a estas personas es "imposible que esto pueda pasar sin la colaboración de Aena y del Gobierno".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.