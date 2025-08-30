Todos los detalles de la visita de Ayuso a Llanes: la sidrería donde comió y la siempreviva en su camiseta

2 / 10

Ayuso en la capilla de Santa Ana

La presidenta llegó por la mañana y, antes de acudir al acto oficial en la Vega de la Portilla, recorrió parte del centro junto a dirigentes del Partido Popular. Desde Cantabria, donde había entregado la jornada anterior el Premio de Cultura de la CAM a Alfonso Ussía, viajó acompañada por Alfonso Serrano —secretario general del PP de Madrid—. Una vez en el concejo, paseó por la calle Mayor, la Plaza de Santa Ana, la Plaza de la Magdalena, la de Parres Sobrino y hasta la de las Barqueras, ya en el puerto.