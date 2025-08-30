Todos los detalles de la visita de Ayuso a Llanes: la sidrería donde comió y la siempreviva en su camiseta
La presidenta de la Comunidad de Madrid recorrió la villa asturiana antes de la gala de entrega del primer Premio Tomás Antuña.
Ayuso en la Plaza de Parres Sobrino
Isabel Díaz Ayuso convirtió este viernes las calles de Llanes en un hervidero de curiosos durante su visita al municipio asturiano con motivo de la gala de entrega del primer Premio Tomás Antuña. Y lo hizo con tiempo suficiente para dejar un repertorio de imágenes que han dado de qué hablar en la villa.
Ayuso en la capilla de Santa Ana
La presidenta llegó por la mañana y, antes de acudir al acto oficial en la Vega de la Portilla, recorrió parte del centro junto a dirigentes del Partido Popular. Desde Cantabria, donde había entregado la jornada anterior el Premio de Cultura de la CAM a Alfonso Ussía, viajó acompañada por Alfonso Serrano —secretario general del PP de Madrid—. Una vez en el concejo, paseó por la calle Mayor, la Plaza de Santa Ana, la Plaza de la Magdalena, la de Parres Sobrino y hasta la de las Barqueras, ya en el puerto.
Ayuso en la sidrería El Cuera
Según ha podido saber Libertad Digital en exclusiva a través de una llanisca de toda la vida, Ayuso comió en la mítica Sidrería Restaurante El Cuera, en plena plaza de Parres Sobrino.
Ayuso, de San Roque
A su salida de la sidrería, uno de los gestos que más llamó la atención entre los llaniscos fue el símbolo que se colocó en la camiseta. Se trata de una pequeña pandereta con el dibujo de la siempreviva, la flor que identifica al bando de San Roque —uno de los tres de Llanes—, coincidiendo con el mes en que los sanrocudos celebran sus fiestas. El distintivo incluía también la bandera de España a modo de flecos.
Ayuso junto a varias vecinas de la villa
En la misma plaza, varios vecinos cuentan a este diario cómo Ayuso se tomó su tiempo para hablar con todos los que se acercaban a saludarla. Durante todo su recorrido, se hizo fotos con cualquiera que quiso, recibió gritos de “¡guapa!" y grandes ovaciones en reiteradas ocasiones.
Ayuso en el taller Raúl Herrero
Ayuso visitó también el taller de costura de Raúl Herrero, dedicado a trajes regionales. Allí pudo ver de cerca cómo se confecciona el traje llanisco, una prenda imprescindible en celebraciones como La Magdalena, San Roque o La Guía. Durante las tres jornadas, las calles se llenan de aldeanas y porruanos que lucen estos trajes tradicionales.
Ayuso y Queipo en la Plaza de Santa Ana
Ayuso estuvo acompañada por Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, a quien agradeció en sus redes sociales por enseñarle “¡Llanes, Asturias, paraíso!”.
Ayuso en la puerta del comercio Rico Rico
En exclusiva para este diario, se cuenta que Ayuso también “saludó a los del comercio Rico Rico”, situado al inicio de la calle Mayor, cerca de la capilla de San Roque. Se trata de un establecimiento delicatessen con todo tipo de productos asturianos, desde quesos hasta sidras y alubias. Allí, en la puerta, volvió a detenerse para saludar a quienes se acercaban, incluidos varios niños.
Ayuso haciéndose un selfie con una vecina
Así, insisten las mismas fuentes, Ayuso repitió la misma escena en cada esquina de la villa: fotos, fotos y más fotos.
Ayuso de camino a La Portilla
Ya por la tarde, sobre las 20:00 horas, acudió a La Portilla, en la salida de Llanes, a la entrega del Premio Tomás Antuña, un galardón que recuerda al médico, vecino de Llanes y expresidente local de los populares, fallecido en septiembre del pasado año. La ceremonia contó con la participación de Queipo, y de la presidenta del PP de Llanes, Aurora Aguilar.