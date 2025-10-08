El Colegio de Médicos de Madrid alerta: el registro de objetores del aborto "abre la puerta a la discriminación"

En el contexto de la reciente exigencia del Ejecutivo a las comunidades autónomas para crear un registro de objetores del aborto, Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha expresado en La noche de Cuesta, de esRadio, su preocupación sobre el impacto que esta medida podría tener en el derecho de objeción de conciencia.

Según Sellés, "no sé si desaparece, pero desde luego se ve seriamente limitado". El derecho a la objeción de conciencia, ha añadido, está protegido no solo por la Constitución, sino también por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y no debe generar discriminación: "El objetor no puede ser discriminado por el hecho de ser objetor".

Sellés ha puesto el foco sobre las listas que el nuevo registro obligaría a manejar: "El implicar que este médico se tiene que apuntar en una lista, que esa lista está en posesión de la Consejería de Sanidad puede decidir si contrata a un nuevo ginecólogo en función de si está en la lista. Esto limita el derecho a la objeción de conciencia, porque abre la puerta a la discriminación de los médicos y hospitales".

Derivar a las mujeres a centros pivados

El Colegio que preside denuncia que el Gobierno no ha consultado a los profesionales sobre la nueva ley del aborto. Según Sellés, "es bien conocido que el Gobierno central tiene la intención de que se hagan abortos en todos los hospitales públicos". En Madrid, ha apuntado, hay hospitales donde "todos los ginecólogos son objetores de conciencia" y, por lo tanto, es "imposible hacer en esos hospitales abortos", lo que obliga a derivar a las mujeres a centros privados concertados.

Respecto a cómo garantizar el acceso al aborto en hospitales públicos, Sellés ha asegurado que la única vía viable es contratar ginecólogos que no sean objetores, pero con una salvedad: "Si yo contrato a cinco ginecólogos más y resulta que los cinco son objetores, pues sigo sin poder hacer abortos". Por ello, ha subrayado que estas listas "son especialmente graves si la Consejería de Sanidad tiene esa información y la puede utilizar".

Ha criticado que el Gobierno no haya planteado listas alternativas –como listar médicos dispuestos a realizar abortos– y ha cuestionado que estas decisiones recaigan en las consejerías territoriales. "Esa segunda opción no se la han planteado", ha afirmado.

Evitar el número tan elevado de abortos en España

Sellés también ha denunciado que, aunque los abortos en centros concertados se sufragan con fondos públicos, no se contempla que las mujeres que optan por seguir con el embarazo reciban apoyo económico equivalente al costo del aborto.

Para finalizar, el presidente del Colegio madrileño ha alertado que la objeción de conciencia no debe confundirse con un posicionamiento político: "Creo que es un gran error confundir el aborto con opciones políticas". Y, por ello, ha concluido: "Deberíamos intentar evitar el número de abortos tan elevado, ya probablemente supera 100.000 abortos al año en España. No creo que promover el aborto sea bueno, desde luego no para los hijos de estas madres, pero tampoco para las mujeres."