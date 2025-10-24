Un mes después de que, con el voto a favor del PP, saliera adelante la controvertida propuesta de Vox sobre el 'síndrome post aborto', se ha celebrado en el Palacio de Cibeles un Pleno monográfico a petición de Más Madrid y PSOE.

El alcalde José Luis Martínez Almeida ha reconocido que cometió un error al apoyar en septiembre esta iniciativa de Vox que obliga a los empleados municipales a informar a las mujeres de un supuesto síndrome posaborto que no tiene aval científico, y ha dicho que la propuesta no se aplicará. Y no lo hará a instancias de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, sí facilitarán información a las mujeres que de manera "libre y voluntaria" así lo deseen, siguiendo la guía del Ministerio de Sanidad. "Díganme si quieren hurtar información del Ministerio de Mónica García a las mujeres", instó el regidor a los grupos de izquierda en el hemiciclo. "¿Por qué quieren hurtar información a las mujeres?, ¿por qué quieren decidir por las mujeres? ¡Dejen que las mujeres elijan libremente!", expuso Almeida en una apoteósica intervención.

"¡Pero es que esta información es suya, pero si es que es de su Gobierno!", exclamó. Así las cosas, concluyó: "¡Ustedes no quieren mujeres libres, ustedes quieren mujeres de izquierdas!". Más allá de la trifulca política, el Pleno había asido interrumpido unos minutos antes por una mujer, invitada por la izquierda, que desde la tribuna profirió gritos a favor del aborto por lo que fue expulsada.

