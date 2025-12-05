Ayuso rompe su silencio sobre el Hospital de Torrejón: "Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia"

Desde que este miércoles estallara la polémica sobre las presuntas malas praxis en el Hospital de Torrejón de Ardoz, la presidenta madrileña había guardado un escrupuloso silencio. No así el presidente de su partido. Alberto Núñez Feijóo pidió a la Comunidad de Madrid una auditoría al Hospital de Torrejón.

"Si hay alguien que pretende ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes, no solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado", dijo contundente en lo que muchos vieron una directriz directa a Isabel Díaz Ayuso. Ahora bien, el presidente del PP también añadió que los "compañeros" de la Comunidad de Madrid "lo están haciendo con absoluto rigor y lo tienen que seguir haciendo con absoluto rigor".

Desde que los audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, instando a aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos, vieran la luz, la Consejería de Sanidad fue informando puntualmente de las medidas adoptadas, entre ellas enviar con carácter urgente a un equipo multidisciplinar del departamento dirigido por Fátima Matute al hospital para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.

Pero la presidenta había guardado silencio. Hasta este viernes. Durante su discurso en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución, Díaz Ayuso abordó el asunto, destacando la sanidad de Madrid como "una de las mejores del mundo" en una región con mayor esperanza de vida.

La jefa del Ejecutivo regional agradeció "a sus profesionales, al sistema que nos hemos dado en esta región bajo la batuta de la administración pública. Para que nadie se quede sin atender a las puertas de un hospital y todos seamos atendidos en igualdad de condiciones sin la Visa por delante", señaló en clara referencia a las críticas de la izquierda sobre la privatización del sistema. "Abriendo el sistema a España entera, atendiendo aquí de manera generosa a quien lo necesite", añadió.

Así, quiso dejar claro que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia; que, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños". "Tenemos unos grandes profesionales, como sucede el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses", afirmó.

"Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con contundencia, desde la Comunidad. Porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida", concluyó atajando de raíz las especulaciones.

Fruto de esas primeras pesquisas, llevadas a cabo por la Consejería y adelantadas este jueves por Libertad Digital, se ha comprobado que las cifras de las listas de espera "están en la media o por debajo de ella" en todas las categorías.

En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2); en quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto; en pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales.

Así las cosas desde la Consejería de Sanidad concluyen que la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido "satisfactoria". Y es que las tres listas de espera demuestran una tendencia de mejora sostenida.

Además, este hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201 profesionales; mientras que la actividad asistencial también ha aumentado. Y el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de 8,5.

Todos los años la Consejería de Sanidad realiza controles continuos: auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad y de gestión económica. En ninguna de ellas -alrededor de 40 en el ejercicio presente-, se ha detectado las irregularidades denunciadas, señalan. Estos controles se han intensificado en esta semana nada más tener conocimiento de la conversación grabada; de hecho, actualmente hay dos equipos recabando información. Durante el día de hoy, la Dirección General de Inspección se encuentra en el centro para seguir estudiando el asunto y, en concreto, se recabará información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico.

"Por los datos que constan en la Consejería nunca hubo sospecha de malas prácticas", señalan fuentes de la Puerta del Sol, que añaden que "rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid".