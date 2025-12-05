Sol, sobre el Hospital de Torrejón: "Rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la sanidad de Madrid"

El Hospital de Torrejón continúa envuelto en polémica dos días después de conocerse los audios el los que consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, instaba a aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos. Gallart se desvinculó del centro una vez que se conoció el contenido de sus instrucciones dadas en una reunión el pasado mes de septiembre

El diario El País publica este viernes que una de las instrucciones para aumentar beneficios en el hospital de Torrejón, público de gestión privada, fue la reutilización de productos sanitarios de un solo uso. Así lo denunciaron en el canal ético interno los directivos que fueron despedidos al alertar de esas directrices del CEO de Ribera Salud, aunque un portavoz del grupo sanitario niega que esta práctica se realice.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid actuó nada más conocerse las primeras informaciones. Una de las primeras medidas que se adoptó con carácter de urgencia fue enviar a un equipo multidisciplinar del departamento dirigido por Fátima Matute al hospital para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos.

Fruto de esas primeras pesquisas, adelantadas este jueves por Libertad Digital, se ha comprobado que las cifras de las listas de espera "están en la media o por debajo de ella" en todas las categorías.

En consultas, el Hospital de Torrejón registra una demora media de 32 días frente a 60 días de la media de los hospitales de su categoría (nivel 2); en quirúrgica, registra una demora media de 48 días frente a los 42 del resto; en pruebas diagnósticas, tiene una media de 3 días frente a los 57 de media de todos los hospitales.

Así las cosas desde la Consejería de Sanidad concluyen que la evolución de los tiempos de espera a lo largo de este año ha sido "satisfactoria". Y es que las tres listas de espera demuestran una tendencia de mejora sostenida.

Además, este hospital ha incrementado su plantilla en el último año un 2,8%, pasando del 1.168 a 1.201 profesionales; mientras que la actividad asistencial también ha aumentado. Y el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón, según la encuesta de satisfacción de los pacientes recogida por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), es de 8,5.

Todos los años la Consejería de Sanidad realiza controles continuos: auditorías de actividad asistencial, de evaluación de calidad y seguridad y de gestión económica. En ninguna de ellas -alrededor de 40 en el ejercicio presente-, se ha detectado las irregularidades denunciadas, señalan. Estos controles se han intensificado en esta semana nada más tener conocimiento de la conversación grabada; de hecho, actualmente hay dos equipos recabando información. Durante el día de hoy, la Dirección General de Inspección se encuentra en el centro para seguir estudiando el asunto y, en concreto, se recabará información con los profesionales sanitarios sobre el uso del material quirúrgico.

"Por los datos que constan en la Consejería nunca hubo sospecha de malas prácticas", señalan fuentes de la Puerta del Sol, que añaden que "rencillas internas no pueden poner en duda la calidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid".