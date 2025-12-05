El Ayuntamiento de Boadilla coloca por el municipio textos de artículos de la Constitución

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha colocado en los 73 mupis del municipio el texto de algunos de los artículos de la Constitución Española de 1978, coincidiendo con la celebración de su aniversario. Los artículos elegidos se centran en la justicia, la unidad de la Nación, la igualdad, la educación o el derecho a la vida. Son los siguientes:

Artículo 2 : "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Artículo 15 : "Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Artículo 27.1 : "Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza".

Artículo 117.1 : "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Artículo 124.1 : "El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social".

Artículo 134.3 : "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

Artículo 138.2: "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".