La performance alternativa de Moncloa por la Constitución: "gays contra el fascismo" y un mitin crítico con Ayuso

La celebración de dos actos simultáneos para conmemorar el 47º aniversario de la Constitución en la capital ha vuelto a escenificar este viernes la fractura institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Antes incluso de que arrancara el organizado por la Delegación del Gobierno en la UNED —un evento alternativo al institucional de la Puerta del Sol— el propio delegado, Francisco Martín, ha cargado contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lamentando "que hay quien ha decidido vetar y silenciar la voz del Gobierno de España en Madrid".

"Ante esa decisión, hemos optado por generar este acto, desafortunadamente, por segundo año consecutivo. Un acto abierto, un acto plural, un acto en el que está todo el mundo invitado, pero en el que hay algunos y algunas que han decidido no participar", ha justificado.

A su lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha "apoyado" la misma idea al considerar "lamentable" que Ayuso y José Luis Martínez-Almeida "hayan querido hacer otros actos o que no nos han invitado a los suyos".

Ya en el salón, la cita ha empezado con una performance de carácter activista que ha evidenciado desde el primer minuto el tono ideológico del evento. Entre proclamas como "tenemos que seguir saliendo a la calle a reivindicar derechos", "tu cuerpo no es tu cárcel" o "aborto libre y gratuito", un grupo caracterizado en 1976 —un año después de la muerte de Franco— ha lanzado una lluvia de papeles con mensajes como "gays contra el fascismo" o "amnistía total". Un comienzo sorpresivo que, segundos después, ha dado paso al himno de España con público en pie incluido.

Tras esto, el delegado del Gobierno ha subido al escenario dispuesto a trazar casi en exclusiva un duro relato contra las políticas de Ayuso, especialmente en materia educativa —eje central del acto—. En este punto, ha asegurado que la educación madrileña "se enfrenta hoy a amenazas reales, como una financiación asfixiante o la creación de pseudouniversidades de calidad dudosa".

Para Martín, la educación pública "es el mayor ascensor social" y el Ejecutivo autonómico solo quiere hacer de ella "un mercado y no un derecho". En alusión directa a Ayuso por lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, ha considerado que "lo que no es defender la Constitución es debilitar la sanidad pública para enriquecer la cuenta de empresa". "Eso es un escándalo y es inaceptable", ha manifestado.

Sobre el apunte del Partido Popular de que el acto se haya celebrado en un edificio que ardió en la Guerra Civil, ha espetado: "¿Cuál es el problema, por qué ese pavor a conocer nuestra historia?". Y respecto a la ausencia de cualquier figura de la CAM, ha considerado que "quizás lo que no querían hoy en la Puerta del Sol era escuchar este recordatorio tan constitucional".

También ha tenido tiempo Martín para hablar de la vivienda, un derecho que, a su juicio, se ha "convertido en lujo" en Madrid. "Hay quienes aquí han afirmado que no quieren hacer nada y tampoco quieren dejar hacer. ¿Quiénes están cambiando, quienes defendemos la igualdad o quienes niegan la violencia machista? Está claro quién se ha movido y no somos desde luego quienes defendemos la Constitución, sino los que la quebrantan mientras dicen defenderla", ha concluido.

Tras él, se ha abierto una ronda de intervenciones de tono común. La secretaria general de la UNED, la portavoz del Consejo de Estudiantes de la Autónoma, la física Irene Valenzuela o el exconcejal Félix López Rey, han coincidido en denunciar la situación de las universidades madrileñas y, con mayor incisión, su financiación, "que está poniendo en riesgo su calidad". Valenzuela, además, ha apuntado directamente a la ley autonómica para denunciar que "favorece las privadas en detrimento de las públicas".

El acto ha concluido con el ministro Ángel Víctor Torres, que ha centrado su discurso en la memoria democrática para reprochar que hay quien considera que su ley es "adoctrinamiento". Ante eso, ha afirmado que cualquiera que piense eso "debería hacerse una revisión".

Ya antes, había lamentado la ruptura del "consenso" que hizo posible la Constitución y la transición española. Desde ese "espíritu constructivo", el ministro ha llamado a la unión entre administraciones. "No deberíamos estar separados cuando se consiguió una Constitución con un amplio consenso del arco parlamentario y una aplastante mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar esa Constitución Española", ha llegado a escenificar.