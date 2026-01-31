De Los Bridgerton a entradas de cine a 3,50 euros: la agenda para exprimir Madrid este último fin de semana de enero

Si te gustan los grandes fenómenos de la ficción, este fin de semana Madrid suma un plan especialmente visual. Netflix ha recreado el universo de Los Bridgerton en pleno centro de la ciudad, en la Plaza de Callao. La experiencia incluye personajes caracterizados, música en directo y máscaras inspiradas en el icónico baile de la serie. Algunas de ellas permiten participar mediante códigos QR en sorteos y experiencias exclusivas relacionadas con la producción.

La jornada del viernes 29 de enero comienza con un evento solemne a las 12:00 del mediodía en plena calle Alcalá: el relevo de la Guardia del Cuartel General del Ejército. Este acto destaca responde al relevo de la guardia que desde hace varios siglos se ha venido realizando diariamente en todos los acuartelamientos y bases militares.

Para los amantes de la ficción española, el Espacio Movistar ofrece hasta el domingo una propuesta irresistible. Se trata de una "experiencia inmersiva de Aída" donde los visitantes podrán visitar el Bar Reinols, sentarse en el mítico Banco de la Plaza y conocer un montón de curiosidades de la serie. El acceso es totalmente gratuito.

Cine y compras vintage

La cultura cinematográfica tiene su espacio en la Sala Berlanga. Durante todo el mes de febrero, se proyectarán las películas nominadas a los Premios Goya con un precio extremadamente competitivo: entradas a solo 3,50 euros. Es la oportunidad perfecta para ponerse al día con el cine nacional antes de la gran gala.

¡Nos lo habéis pedido y os hemos escuchado! 🏆Las películas de los 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼𝘀 𝗚𝗼𝘆𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟲 ya están aquí @PremiosGoya 🎬 32 cintas que dan buena muestra de la calidad de nuestro cine a un precio exquisito: 3,50€ cada sesiónhttps://t.co/0uIkgBOnJh — SALA BERLANGA (@LASALABERLANGA) January 22, 2026

Por otro lado, la Fundación Juan March ofrece sesiones de cine clásico gratuito, destacando la proyección de El Expreso de Shanghái.

Para quienes busquen renovar el armario con estilo, el Centro Comercial Arturo Soria acoge este viernes y sábado un Mercado Vintage. Según la organización, se podrá encontrar ropa de marca de segunda mano como Lacoste, Ralph Lauren o Levi's. Una vez más, el acceso al recinto no tiene coste alguno.

Fiesta de la Vaquilla

El sábado 30 de enero la actividad se desplaza también a la periferia y a los grandes museos. En Colmenar Viejo se celebra la Fiesta de la Vaquilla, declarada de Interés Turístico Nacional. En este evento, las vaquillas de madera desfilan y bailan por las calles a partir de las 16:00 horas.

En el ámbito artístico, el Museo Thyssen abre sus puertas de forma excepcional y gratuita la noche del sábado, de 21:00 a 23:00 horas. Además, los aficionados a la botánica tienen una cita en el Palacio de Santa Bárbara con el Congreso Internacional de Diseño Floral, Madrid Blooms. Los asistentes podrán disfrutar de 7 instalaciones botánicas en una jornada de puertas abiertas de 12:00 a 18:00 horas.

El Palacio de Santa Bárbara se convierte además en uno de los planes más instagrameables del fin de semana, gracias a Madrid Blooms, que transforma el espacio en un recorrido floral pensado para pasear, inspirarse y hacer fotografías.

Música, ópera y deporte de élite

En la Caja Mágica se disputa la Hexagon Cup, una competición de pádel por equipos que reúne a los mejores jugadores del mundo con entradas desde 13 euros.

Para los amantes de la lírica, el Teatro Real estrena la ópera Ariadna y Barba Azul este sábado, con un rango de precios que oscila entre los 18 y los 272 euros. En un registro totalmente opuesto, la Plaza de las Ventas recibirá el domingo a la Orquesta del Momento Nueva Línea, intérpretes de éxitos virales como "Un beso" o "Tocadito".