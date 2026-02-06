Así puedes visitar gratis el Museo del Prado de noche una vez al mes

El Museo Nacional del Prado mantiene el programa El Prado de noche, que ofrece al público la posibilidad de acceder gratuitamente al museo en horario nocturno el primer sábado de cada mes, entre las 20:30 y las 23:30 horas.

La entrada se realiza por la Puerta de Jerónimos, con último acceso a las 23:00 horas. El acceso es libre y gratuito, aunque está sujeto al límite de aforo establecido por el museo.

La actividad está dirigida al público general y permite recorrer las salas en un horario poco habitual, con una experiencia distinta a la de la visita diurna.

La apertura nocturna ofrece un ambiente más tranquilo y una relación distinta con las obras expuestas, facilitando una visita más pausada a la colección permanente del museo.

La iniciativa forma parte de la programación regular del Museo Nacional del Prado para ampliar el acceso del público a sus fondos.