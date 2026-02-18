Locura por visitar la presa de El Atazar: el Canal recibe 21.000 solicitudes para 240 plazas

La presa de El Atazar abrirá sus puertas este fin de semana, 21 y 22 de febrero, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de conocer de cerca la infraestructura hidráulica más grande e importante de la Comunidad de Madrid. Canal de Isabel II ha puesto a disposición 240 plazas para estas visitas guiadas, que ya han generado un aluvión de solicitudes. Desde la entidad reconocen estar "desbordados" por la cantidad de peticiones recibidas. "Hemos llegado a las 21.000 y de las que solo podrán disfrutar unos pocos", explican desde El Debate.

Las jornadas de puertas abiertas están pensadas para personas mayores de 14 años y tendrán una duración aproximada de 45 minutos. Cada sesión será conducida por técnicos de Canal de Isabel II, quienes explicarán el funcionamiento de la presa, su historia y el papel crucial que desempeña en el abastecimiento de agua en la región.

Los horarios

Habrá tres turnos matinales en ambas fechas: 10:30, 11:45 y 13:00 horas, con 40 plazas disponibles por sesión. Para facilitar la asistencia, Canal ofrece un traslado en autobús desde Madrid capital hacia la presa, con salida a las 9:00 horas desde el número 49 de la calle Bravo Murillo, junto a la fuente del Lozoya.

Con esta iniciativa, Canal de Isabel II busca "reafirmar su compromiso de cercanía con la sociedad" y acercar a los ciudadanos los procesos relacionados con la gestión del agua. Este tipo de jornadas ya se ha organizado en ocho ocasiones anteriores, y este año, con motivo del 175 aniversario de la entidad, se intensificará la actividad para que más madrileños "puedan sentirse partícipes de su empresa pública del agua".

✅ Las 13 presas que gestiona Canal de Isabel II registraron el 10 de febrero la octava mayor aportación diaria de su historia, con casi 400m3/s de media. 💦 Con los embalses de la región a más de 86% de su capacidad, diez siguen aliviando agua. +Info: https://t.co/0Uud38pN9E pic.twitter.com/UBq7d6Afr3 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) February 17, 2026

La historia de la presa

Situada en la cuenca del Lozoya, la presa de El Atazar comenzó a funcionar en 1972 y desde entonces se mantiene como la mayor de la Comunidad de Madrid. Su bóveda de doble curvatura alberga un embalse con capacidad de hasta 425 hectómetros cúbicos, lo que representa aproximadamente el 46 % de la capacidad total de almacenamiento del sistema de Canal.

La infraestructura está equipada con un sistema de auscultación permanente y un entramado de ocho kilómetros de galerías que permiten controlar su comportamiento estructural y facilitar las labores de inspección y mantenimiento. Además, cuenta con un aliviadero de superficie, un doble desagüe de medio fondo y dos desagües de fondo.

La presa tiene una altura superior a los 120 metros, con espesores que van desde los 36 metros en la base hasta 6 metros en la coronación, y su longitud alcanza casi 500 metros. Actualmente, tras las sucesivas borrascas que han afectado a la Comunidad de Madrid, El Atazar se encuentra al 80 % de su capacidad.