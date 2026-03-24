Cae en Madrid un 'groomer' tras la alerta de suicidio de una de sus víctimas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Moratalaz a un hombre de 28 años que presuntamente se hacía pasar por un menor de edad para captar a niñas a través de redes sociales y obtener material sexual, ofreciendo incluso dinero a cambio. La rápida actuación de las autoridades se inició tras recibir una alerta sobre una menor de 14 años con ideas suicidas publicada en la red social TikTok, que activó de inmediato los mecanismos para localizarla y ofrecerle asistencia.

La investigación ha revelado que la menor podía ser víctima de bullying y que estaba siendo contactada por un adulto que se hacía pasar por un adolescente. Este presunto groomer –adulto que utiliza las redes sociales para manipular a niños y niñas con fines de abuso sexual– solicitaba imágenes y videollamadas sexuales a las víctimas.

Si no accedían a sus demandas, difundía el material entre sus contactos para humillarlas o presionar a otras niñas. En al menos una ocasión, el hombre intentó un encuentro físico con una víctima en una estación de autobuses de Toledo, pero la menor huyó al percatarse de que se trataba de un adulto.

En menos de 24 horas, los investigadores han logrado identificar al sospechoso, que se encontraba oculto en un piso del madrileño barrio de Moratalaz, desde donde apenas salía, ni siquiera para renovar su documento de identidad ni el carnet de conducir, ambos caducados desde hacía años. En el registro de la vivienda, se encontraron condiciones de insalubridad, incluidos excrementos de los cuatro perros que convivían con él dentro de su habitación. Los investigadores también sospechan que el detenido utilizaba la identidad de su hermano gemelo para pasar desapercibido.

Al menos cinco víctimas

El detenido captó al menos a cinco niñas, todas del mismo grupo de amigas residentes en Toledo, algunas con trastornos de personalidad. Una vez ganaba la confianza de las menores, les solicitaba imágenes y videollamadas sexuales, ofreciendo entre 100 y 300 euros para obtener material sexual. Si las víctimas se negaban, difundía las imágenes entre sus contactos para presionarlas o humillarlas.

Durante el operativo, se han intervenido dos teléfonos móviles que contenían material audiovisual de las víctimas y centenares de chats con diferentes mujeres, que ahora están siendo analizados. El detenido tenía cuatro órdenes de búsqueda judiciales, una de ellas de ingreso en prisión en 2024. Ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión como presunto responsable de los delitos de grooming, corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos y reclamación judicial.