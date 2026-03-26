Estas serán las seis nuevas estaciones de la Línea 11 de Metro de Madrid

La Comunidad de Madrid comenzará en 2027 las obras del tramo norte de la Línea 11 de Metro, que unirá las estaciones de Mar de Cristal y Valdebebas. El proyecto, con una inversión prevista de 880 millones de euros, forma parte de la ampliación estratégica de la red de transporte público en la región.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves el inicio de la tramitación administrativa de este proyecto desde la futura estación de Comillas, coincidiendo con la puesta en marcha de la tuneladora Mayrit allí. Según ha explicado, la ampliación llegará próximamente al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El nuevo tramo tendrá una longitud de 8,2 kilómetros y contará con seis estaciones, que permitirán conectar infraestructuras clave del noreste de la capital. Las estaciones previstas son Mar de Cristal, Ifema, Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, Aeropuerto T4 y Valdebebas Norte.

Esto permitiría además reforzar la red de Metro al enlazar con la Línea 8 en Mar de Cristal y en la Terminal 4 del aeropuerto.

La inversión estimada asciende a 880 millones de euros y la previsión es que las obras empiecen en 2027, precedidas por los procedimientos administrativos necesarios, que ya han comenzado.

En cuanto al fin de las obras, se prevé que concluyan en el año 2031, siempre que se cumplan los plazos establecidos en la tramitación y ejecución del proyecto.

Cuando culmine la obra, los viajeros van a poder trasladarse en un radio de 30 kilómetros sin tener que pasar en todo momento por el centro en un recorrido que se va a poder realizar "en una hora y seis minutos", ha asegurado la presidenta.