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Madrid

Las imágenes más especiales del Domingo de Ramos en Madrid

La Procesión del Silencio, la de Los Estudiantes y La Borriquita reunieron a cientos de madrileños y visitantes en las calles de la capital.

Libertad Digital
Costaleros de Los Estudiantes
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Costaleros de Los Estudiantes

Los costaleros esperan en el templo antes de comenzar la procesión de Los Estudiantes, una de las principales imágenes que salió a las calles de la capital este Domingo de Ramos.

Jóvenes con mantilla
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Jóvenes con mantilla

Jóvenes con mantilla en la basílica Pontificia de San Miguel esperan al comienzo de la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

El Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón en la Plaza de la Villa
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El Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón en la Plaza de la Villa

Imagen del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón durante la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

Un momento de la procesión de Los Estudiantes
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Un momento de la procesión de Los Estudiantes

Varios niños de la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón durante la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

El Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón por las calles de la capital
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El Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón por las calles de la capital

La procesión de Los Estudiantes a su paso por una de las calles de la capital.

Con mantilla
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Con mantilla

Señoras con mantilla durante la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

Imagen de María Santísima Inmaculada
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Imagen de María Santísima Inmaculada

La imagen de María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia y Arcángel San Miguel, sale de la basílica durante la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

Jóvenes con mantilla
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Jóvenes con mantilla

Jóvenes con mantilla en la basílica Pontificia de San Miguel esperan al comienzo de la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

Almeida en la procesión de Los Estudiantes
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Almeida en la procesión de Los Estudiantes

El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, este Domingo de Ramos durante la procesión de Los Estudiantes, que salió a las 17:30 horas desde la basílica Pontificia de San Miguel.

El Cristo de Los Estudiantes, a contraluz
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El Cristo de Los Estudiantes, a contraluz

Varios participantes en la procesión de Los Estudiantes acompañan el paso entre el humo del incienso, durante este Domingo de Ramos en Madrid.

Cientos de madrileños y visitantes en las calles
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Cientos de madrileños y visitantes en las calles

Personas esperan el paso de la procesión de Los Estudiantes, este Domingo de Ramos en Madrid.

Emoción entre los costaleros de La Borriquita
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Emoción entre los costaleros de La Borriquita

Costaleros se preparan antes del inicio de la procesión de la Borriquita, que salió a las 15:15 horas de la catedral de la Almudena, este Domingo de Ramos en Madrid.

El primer paso del Domingo de Ramos en Madrid
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El primer paso del Domingo de Ramos en Madrid

La imagen de Nuestro Padre Jesús del Amor, también conocida como 'La Borriquita', sale de la catedral de La Almudena siendo el primer paso en procesionar este Domingo de Ramos por las calles de la capital.

La Borriquita con la catedral de la Almudena al fondo
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La Borriquita con la catedral de la Almudena al fondo

Un momento de la procesión de La Borriquita, cuya imagen porta a Nuestro Padre Jesús del Amor en su entrada triunfal a Jerusalén, este Domingo de Ramos en Madrid.

La Borriquita durante su recorrido
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La Borriquita durante su recorrido

La procesión de La Borriquita terminó su recorrido en la plaza de San Ildefonso, este Domingo de Ramos en Madrid.

Nazarenos de La Borriquita
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Nazarenos de La Borriquita

Varios nazarenos durante la procesión de La Borriquita, este Domingo de Ramos, en Madrid.

Varias personas fotografían la Procesión del Silencio
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Varias personas fotografían la Procesión del Silencio

Procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón, también conocida como la Procesión del Silencio, este Domingo de Ramos en Madrid.

Imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón
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Imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón

La Procesión del Silencio, que muestra la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón, salió este Domingo de Ramos a las 15:30 horas desde la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, donde también finalizó su recorrido.

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