Vuelve el Tren de Cervantes: un histórico viaje al Siglo de Oro

El Tren de Cervantes retoma este sábado su temporada para mostrar la riqueza cultural de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, a través de un viaje en Cercanías y una visita teatralizada con personajes de El Quijote como grandes protagonistas.

La iniciativa, impulsada por Renfe Cercanías Madrid junto al Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá, alcanza su XXIX edición y se ha consolidado como una de las propuestas de turismo cultural más veteranas de la compañía.

Un trayecto amenizado por actores y personajes del Siglo de Oro

El recorrido parte desde Madrid-Atocha y se realiza en un tren especial sin paradas, donde actores caracterizados introducen a los viajeros en el universo cervantino durante el trayecto. La experiencia continúa en Alcalá de Henares, donde los mismos intérpretes guían una visita teatralizada por los principales puntos históricos de la ciudad.

Entre los enclaves incluidos destacan la iglesia donde fue bautizado Cervantes, la Calle Mayor, la Plaza de Cervantes, el Colegio Mayor de San Ildefonso o la Catedral Magistral, además de espacios como el Palacio Arzobispal o el Museo Arqueológico Regional.

Fechas, precios y horarios del Tren de Cervantes

La temporada se desarrollará todos los sábados hasta el 27 de junio, con un total de 12 salidas programadas. El billete tiene un precio de 22 euros, con tarifa reducida para niños y acceso gratuito para menores de 6 años.

El tren sale habitualmente a las 10:36 horas desde Atocha y regresa por la tarde desde Alcalá, salvo algunas fechas en las que el servicio se realiza desde Chamartín por obras en la estación.

Una experiencia consolidada en el turismo de Madrid

Desde su creación en 1997, el Tren de Cervantes ha reunido a decenas de miles de viajeros y sigue creciendo en cada edición, consolidándose como una de las experiencias culturales más demandadas de la Comunidad de Madrid.